Convertir El Molinón en un fortín: la previa del Sporting para recibir al Valladolid

Tirando de vocabulario baloncestístico, el Sporting está a un partido de pasar la barrera psicológica de los diez puntos. Con el objetivo marcado a corto plazo de alcanzar lo antes posible los cincuenta puntos, los rojiblancos tienen ante sí una oportunidad de oro para seguir enganchados en la parte alta de la tabla y, si los resultados del resto de competidores favorecen a sus interese, poder entrar en play-off después de bastante tiempo sin descansar en la zona noble.

El primero de los dos partidos seguidos en El Molinón pasa por recibir a un Real Valladolid (14.00 horas) inmerso en una profunda crisis de resultados y aferrado a la esperanza de que el nuevo inquilino de su banquillo, Fran Escribá, cambie la malísima dinámica de los vallisoletanos que suman cuatro derrotas consecutivas en las que han encajado trece goles.

Los nombres propios en el Sporting son los de Juan Otero y Eric Curbelo, recuperados para la causa tras no poder participar ambos en los dos últimos encuentros. Otero, expulsado ante el Eibar, volverá a su puesto en la punta que ha estado ocupado por Andrés Ferrari y con gran rendimiento. En el caso de Curbelo, el canario parece que ha dejado atrás sus problemas en el sóleo y formará en el eje de la zaga acompañado, en principio, por Diego Sánchez.

Baja sensible en el centro del campo

No todo son buenas noticias para Borja Jiménez. Ya durante la semana apuntaba a tener una baja sensible en el centro del campo que se ha confirmado en la última sesión de entrenamiento. Nacho Martín se resintió de una lesión en el tendón de Aquiles que le ha obligado a parar.

El de Noreña ya avisó tras el encuentro del Mirandés que venía arrastrando molestias. El del Eibar se lo perdió por acumulación de tarjetas y el propio Martín reconoció que le venía bien para descansar. Tras dos encuentros de titular, los dolores han vuelto a aparecer y ahora le tocará frenar de nuevo para recuperarse.

El puesto que deja el “6” será ocupado por Jesús Bernal que podría volver al once titular para formar un trivote junto a Corredera y el más que asentado Manu Rodríguez. Esto dejaría el ataque para el trío letal del Sporting: Gelabert por izquierda, Dubasin por derecha y Otero en punta.

A estas armas del Sporting habrá que sumar a los más de veinte mil fieles que se espera que acudan a El Molinón. El horario y la oferta de entradas para este encuentro y el siguiente ante el Leganés son un gran incentivo para impulsar a los de Borja Jiménez que van encarando, poco a poco, el momento clave de la temporada y confían en estar bien posicionados para el arreón final. Un día de fútbol con mayúsculas para un encuentro que huele al balompié de antes, ese en el que despuntaron leyendas como Alberto Fernández y Enrique Morán que tendrán su merecido homenaje en la previa del encuentro.