El Sporting de División de Honor se lleva el derbi ante el Oviedo con contundencia (0-3)
Los rojiblancos logran la victoria gracias a los goles de Tzalo, Llaneza y Pedro
El derbi asturiano entre Sporting y Oviedo de División de Honor cayó del lado de los rojiblancos que se impusieron con contundencia por 0-3 en su visita al Requexón. Tzalo adelantó desde el punto de penalti al cuadro de Marcos Landeira en una primera parte competida.
El tanto del delantero puso en ventaja al Sporting que amplió distancias en la segunda parte por mediación de los tantos de Llaneza y Pedro. Esta victoria asienta aún más a los rojiblancos en la tercera posición, muy cerca del Celta y acortando distancias con el Deportivo de la Coruña, líder indiscutible de la categoría.
El asalto al Requexón sella una gran actuación del Juvenil A que en la primera vuelta ya se dio un festín ante el Oviedo en Mareo, ganando por 4-0 en un gran encuentro que firmaron los extremos Dani Paul y Nico Riestra y que a este segundo le valió para subir a entrenar e incluso debutar con el primer equipo del Sporting.
