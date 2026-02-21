El Sporting Femenino logra una victoria imporante ante el Atlético Villalonga (2-0)

Tras dos jornadas sin conocer la victoria el Sporting Femenino se ha resarcido en Mareo ante el Atlético Villalonga (2-0) para sumar un gran triunfo que las aleja del descenso. Tuvieron que ser sus dos grandes estrellas, Granda y Antía, las que desatascaran el encuentro en la segunda parte ante un rival que solo ha sumado un triunfo esta temporada, pero que plantó batalla a las de Chus Viña.

En el minuto 68, un balón suelto en el área fue pescado por Granda que, desde el perfil diestro, controló y en una especie de centro-chut, acabó anotando el primer tanto. Diez minutos después, sería la capitana, Antía, la que ampliara la ventaja. En un balón botando en la frontal, la número "10" controló sin pensarlo, giró y golpeó con comba para superar a la portera rival y poner el definitivo 2-0.

Esta victoria deja a las rojiblancas en la séptima posición con 27 puntos. Lejos queda el play-0ff que marca el Celta de Vigo con 29 puntos y el tercer puesto que ocupa el Racing de Santander con 27 puntos. Pero también amplían distancias con el Olímpico de León que con un partido menos y 17 puntos, fija el descenso.

El próximo compromiso liguero del conjunto de Chus Viña será dentro de dos fines de semana ante el Madrid CF B, un equipo que también se sitúa en el centro de la tabla y que será una buena piedra de toque para asentar las aspiraciones de las rojiblancas y dejar atrás la parte baja de la tabla.