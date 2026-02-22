Borja Jiménez: “Ha sido un empate de raza, de corazón y del empuje de nuestra gente”
“Soy de los que piensa que no por tener más atacantes atacas mejor; creo que hemos atacado peor cuando hemos tenido más gente en la última línea.”
El técnico del Real Sporting de Gijón, Borja Jiménez, analizó el empate (2-2) ante el Real Valladolid en un partido marcado por la reacción rojiblanca en la segunda mitad, las dudas tras el 1-1 y el debate táctico sobre el sistema y la acumulación de atacantes.
Valoración del partido tras el 2-2.
Hemos tenido un buen inicio, pero a raíz de algunas acciones individuales hemos ido perdiendo confianza. En los últimos minutos de la primera parte, cuando parecía que no pasaba nada más allá de un córner, encajamos el empate y eso nos hizo daño. Después del 1-1 tuvimos más dudas y nos penalizó el segundo gol sin que el Valladolid hubiera generado grandes ocasiones hasta ese momento.
En la segunda parte ha sido un empate de raza, de corazón, del empuje de nuestra gente. Estoy convencido de que este es un partido que fuera de casa no hubiéramos sido capaces de sacar.
¿Qué le faltó al equipo para completar la remontada?
Creo que no hemos atacado demasiado bien en la segunda parte. Soy de los que piensa que no por tener más atacantes atacas mejor. Teníamos mucha gente en la última línea, pero nuestro ataque fue lento y eso les daba tiempo a moverse en el ancho. No encontramos espacios y no estuvimos precisos en el último tercio. El Valladolid acumuló mucha gente cerca de su área y nos costó generar situaciones claras. De hecho, creo que hemos atacado peor cuando más gente teníamos arriba.
¿Cuánto condicionó el gol tempranero de Otero? ¿Pudo alterar comportamientos?
Es algo que estábamos comentando. Después de ponernos por delante nos hemos ido diluyendo poco a poco, ya nos ha pasado alguna vez. Bajamos el nivel de acierto y perdimos confianza. Estábamos defendiendo y realmente no pasaba nada, pero nos vimos un poco inseguros. A veces queremos ir a una velocidad muy alta para atacar y defender y en esa vorágine cometemos errores. A partir del minuto 25 ellos empezaron a ganar más duelos y eso nos hizo perder seguridad.
Elección de Justin Smith en el once.
Queríamos piernas para recuperar balones. Es un perfil diferente al de Nacho Martín, y su baja la vamos a notar porque hace jugar mejor a los demás. Ahora confiamos en que Justin Smith pueda suplir esa ausencia. Estamos tranquilos en ese sentido.
Se le vio muy activo corrigiendo tanto en defensa como en ataque.
Intento corregir situaciones cuando las tengo cerca. En defensa me gusta tener la línea adelantada y ajustar detalles. En ataque le pedía a César que se sujetara un poco más para poder recibir a la espalda y generar superioridades. Son ajustes normales. Es habitual verme muy activo buscando soluciones cuando el equipo lo necesita.
¿Puede tener continuidad el sistema con Gaspar y César? ¿Y cuánto tiempo estará de baja Nacho Martín?
Podemos jugar perfectamente en ese sistema. La base es el 4-2-3-1 y lo que cambia es el perfil del mediapunta o la posición de los extremos. En cuanto a Nacho, no hay una estimación clara; dependerá de cómo evolucionen sus molestias. Esperemos que esta semana pueda estar con nosotros. No parece que vaya a ser una ausencia muy larga.
¿Por qué tardó en entrar Ferrari y por qué no jugar con doble punta junto a Otero?
Juan nos pidió el cambio. La doble punta la tenemos, pero jugar con tres delanteros natos no lo hace prácticamente ningún equipo porque desequilibras otras posiciones. Cuando vas perdiendo puedes quitar un central para meter más gente arriba, pero creo que hemos atacado peor cuando acumulamos demasiados jugadores en la última línea. El equipo pedía empuje en los minutos finales y optamos por eso.
El empujón de Brian a Gaspar y su posterior cambio.
No me he dado ni cuenta en el momento, son cosas del juego. El cambio fue por la tarjeta amarilla; no quería quedarme con diez como nos pasó en Málaga.
