El centrocampista del Sporting Nacho Martín estará tres semanas de baja
Esta semana se perdió varios entrenamientos por la lesión
La ausencia de Nacho Martín en los últimos entrenamientos del Sporting ha terminado por ser más seria de lo que parecía en un primer momento. El centrocampista lleva varias semanas arrastrando molestias en el tendón de Aquiles y ha sido al comienzo de esta cuando se ha visto obligado a parar. Se estima que el de Noreña estará apartado al menos tres semanas.
Para el encuentro de este domingo contra el Valladolid, Martín está completamente descartado, así como para las dos próximas jornadas ante Leganés y Andorra. El mediocentro venía de acumular dos titularidades seguidas ante Albacete y Huesca, realizando un trabajo en la medular y muy valorado por el propio Borja Jiménez como afirmó en rueda de prensa. “Tiene la capacidad del trabajo invisible y organizar y hacer buenos a los demás”, detallaba el abulense.
Se perdió el empate ante el Eibar por acumulación de tarjetas. Una molestia para el propio Martín que también confesó que era un buen momento para descansar de unas molestias que tenía. Dicho dolor, no ha terminado de desaparecer y ha sido el causante de que ahora tenga que parar medio mes para recuperarse en su totalidad.
Cuando el Sporting solventaba sus problemas en ataque, con la recuperación en las últimas jornadas de Gaspar y el regreso de Otero, y en defensa, donde solo está Cuenca en la enfermería, ahora le ha tocado a la medular estar mermada, teniendo a cuatro centrocampistas puros disponibles: Manu Rodríguez, Jesús Bernal, Álex Corredera y Justin Smith
