Fran Escribá: “El equipo se ha vaciado completamente y estoy muy orgulloso”

En su comparecencia, el entrenador dejó mensajes de orgullo, exigencia y ambición de mejora para el conjunto blanquivioleta.

“Hay distintas cosas que analizar. A nivel futbolístico estoy contento, satisfecho, aunque creo que podemos hacer muchas más cosas. Encajar tan pronto fue un golpe anímico fuerte, pero el equipo demostró que está fuerte y fue capaz de remontar. Eso me deja muy satisfecho. Además, el equipo se ha vaciado completamente: titulares, banquillo… daba gusto verlos. Venimos de resultados duros, en un campo difícil y ante un rival que nos ha apretado mucho. Para ser el primer partido en estas circunstancias, el balance es positivo, aunque sabemos que podemos mejorar”.

¿Ha notado un paso adelante en personalidad pese al poco tiempo de trabajo?

Creo que sí. Desde el punto de vista del esfuerzo, la entrega y la fuerza, estoy muy orgulloso. Que te marquen en el minuto 7 es muy difícil de gestionar y el equipo reaccionó. Este grupo tiene corazón y todo lo necesario para salir adelante. Era un partido casi más importante en lo anímico que en lo futbolístico. Con solo tres días de trabajo hemos tocado cosas, pero lo más importante era la reacción y el orgullo, y eso se ha visto.

El equipo se ha vaciado, pero por momentos parecía justo físicamente. ¿Lo ve así?.

El equipo está muy bien físicamente. Los números de toda la temporada lo demuestran, tanto con los anteriores técnicos. Me parece una falta de respeto decir que no lo está. Hoy el desgaste ha sido grande y puede haber jugadores que acaben justos, pero eso es normal. Sobre los goles, hay veces que defiendes muy bien y te marcan, y otras que no defiendes tan bien y no encajas. El primer gol es un centro lateral, un despeje y un gran disparo, prácticamente indefendible. El segundo, otro buen centro al segundo palo. Claro que nos molesta encajar, pero también hemos metido dos goles en un campo complicado. Estoy convencido de que encajaremos menos.

¿Cree que Ponsó puede dar más y ser más determinante?

Sí, creemos que debe ser un jugador importante. Hoy sus conducciones nos han dado aire y nos han permitido estar más cómodos. Le vamos a exigir mucho porque pensamos que, a su nivel, puede ser uno de los jugadores determinantes del equipo.

Sobre jugadores como Marcos André, Latasa o Tenés, ¿deben dar un paso adelante?

No tengo ninguna duda. Latasa ha hecho un trabajo espectacular, aunque a veces no se vea tanto. Marcos venía de una semana complicada, pero es un jugador que debe ser importante; seguramente cualquiera lo pondría entre los mejores de la plantilla. Tenés ha entrenado muy bien durante la semana y me dio la sensación de que quería dar un paso adelante. Estoy convencido de que todos ellos nos van a ayudar mucho.

¿La mejora del equipo con el paso de los minutos fue por ajuste táctico o por el propio desarrollo del partido?

Esos buenos minutos de la primera parte eran el plan de partido. No dimos un paso atrás voluntariamente en la segunda mitad. El rival también hizo un buen encuentro. Nosotros encontramos a jugadores de segunda línea —como Chuki, Peter o Tenés— y las conducciones de Ponsó nos ayudaron a estar más cómodos. Hacia ese Valladolid queremos ir: un equipo que se sienta cómodo en campo rival.