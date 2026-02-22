Juan Otero firma que fue "el gol de mi carrera" y pide más solidez defensiva al equipo

El delantero del Sporting, Juan Otero, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro tras el pitido final. El atacante rojiblanco destacó su espectacular gol y, al mismo tiempo, subrayó la necesidad de mejorar en defensa para no dejar escapar puntos.

“Tenemos que mejorar y no conceder tanto”, aseguró el futbolista colombiano en referencia a los goles encajados. El Sporting volvió a mostrar carácter competitivo, pero pagó caro sus desajustes atrás. “Nos vamos contentos por el esfuerzo del equipo, pero queríamos los tres puntos. Este campo es muy difícil y el equipo lo luchó hasta el final”, añadió.

Un gol de chilena que ya es historia personal

Otero dejó la imagen del partido con una espectacular chilena —“no del todo chilena”, matizó entre risas— que terminó en el fondo de la red. El tanto apunta a convertirse en uno de los mejores de la temporada en LaLiga Hypermotion.

“Es el gol más bonito de mi carrera. En el entreno lo había intentado y los compañeros se reían, pero hoy me salió. No me lo creía. Para mí es el mejor gol”, explicó el delantero del conjunto gijonés.

La acción no solo levantó al banquillo, sino también a la afición rojiblanca, que volvió a ver en Otero a uno de los futbolistas más determinantes del equipo en el frente ofensivo.

Regreso tras sanción y compromiso colectivo

El colombiano también valoró su regreso al once tras cumplir sanción. Otero reapareció con protagonismo directo en tan solo 7 minutos y liderazgo en ataque, demostrando que sigue siendo una pieza clave para el esquema sportinguista.

“Justo después de dos partidos sin jugar, hoy de vuelta he podido ayudar al equipo. Me voy contento aunque no haya servido para los tres puntos”, señaló.

Más allá de su brillante actuación individual, el atacante dejó claro que su prioridad es el colectivo: “Si puedo dar una asistencia, genial, y si puedo meter gol estaré contento. Lo importante es aportar al equipo”.