El Molinón reconoce a Maximino Martínez: la crónica del ambiente del Sporting-Valladolid

El Molinón despidió con honores a Maximino Martínez, histórica figura y presidente del fútbol asturiano, fallecido el sábado a los 79 años. El Sporting quiso rendir homenaje a una de las personalidades más relevantes del deporte regional en la previa del partido ante el Real Valladolid, con un minuto de silencio que fue respetado de manera escrupulosa por todo el estadio y que estuvo acompañado por un aplauso sentido de la grada rojiblanca.

Antes del inicio del encuentro, y con motivo del 120 aniversario del club, el Sporting también reconoció a Alberto Fernández y Enrique Morán, dos exjugadores históricos del conjunto gijonés, que recibieron el cariño de El Molinón en un acto sencillo y emotivo, en una tarde marcada por la memoria y el respeto.

El ambiente en el entorno del estadio fue el de las grandes ocasiones. El partido, programado a las dos de la tarde, se vivió en clave vermut y el buen tiempo acompañó desde primera hora. Muchos aficionados aprovecharon el sol para reunirse en los alrededores de El Molinón, apurando cervezas o tomando el vermut antes de entrar al campo, mientras otros acudieron al estadio con el bocata preparado, aprovechando el horario y el día soleado.

El muro de San Lorenzo presentó una imagen repleta de sportinguistas desde bien temprano, con un ambiente animado que se trasladó al entorno del estadio y que dio color a la previa del encuentro. En ese contexto de optimismo, la confianza en el equipo era evidente. “Ahora sí vemos un Sporting capaz de competirle a cualquiera. Con lo que ha llegado en enero, este equipo puede pelear hasta el final”, señalaba Javier Suárez, mientras aguardaba la apertura de puertas. “El equipo ha mejorado muchísimo y transmite seguridad. Hay motivos para creer que se puede luchar por subir”, añadía Eduardo Álvarez. “Al principio no creíamos mucho en las opciones de esta temporada, pero creo que Orlegi ha acertado mucho más en esta campaña que en las tres anteriores. Sobre todo con la llegada del entrenador —Borja Jiménez— y también con la apuesta en el mercado de enero. Hay que ser cautos, porque es una categoría muy igualada. Pero veo otro Sporting”, apuntaba Javier Gómez.

La nota negativa de la jornada llegó durante el partido, cuando un grupo de seguidores más radicales del Real Valladolid protagonizó varios incidentes que generaron momentos de tensión en las gradas y obligaron a intervenir a la Policía. Se vivieron escenas de nerviosismo entre ambas aficiones, aunque la actuación policial permitió controlar la situación y evitar que los altercados fueran a mayores. En la segunda parte, el refuerzo del dispositivo de seguridad contribuyó a que el encuentro se desarrollara con normalidad hasta el final.