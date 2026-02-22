El tercer proyecto de Orlegi en torno a Mareo: los cambios a futuro para remodelar la cantera

El Grupo Orlegi trabaja en una profunda remodelación de la cantera del Sporting, desde el número de equipos de la base, hasta su área de dirección. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el club trabaja en el boceto de una nueva organización del fútbol base que supondría una reorganización en los puestos de responsabilidad, con la posible revitalización del proyecto del Área Internacional y una reducción de equipos que implicaría al Sporting C y, según ha podido saber este periódico, también a los tres conjuntos de fútbol sala. No es definitivo.

Todo está en un periodo de valoración. El grupo pretende optimizar recursos, manteniendo el mismo presupuesto, y mejorar el rendimiento. Actualmente son 16 los equipos de base, 13 masculinos y 3, los femeninos.

Retener el talento y sostener el coste de la cantera con nuevas alianzas para impulsar el Área Internacional. El Sporting se encuentra en pleno proceso de replantear la estructura de las categorías inferiores de cara a acometer cambios en verano. El precio a pagar en lo deportivo sería prescindir de algunos de los equipos actuales. A nivel de dirección, redistribuir tareas, lo que podría situar a Felipe Vega-Arango al frente del Área Internacional menos de un año después de su nombramiento como director de Mareo. Todo está sobre la mesa.

Con la llegada del Grupo Orlegi el mayor cambio que se vivió en los equipos de Mareo fue la inclusión del Sporting C que surgió en 2023 y mantuvo el número de equipos, ya que uno de los cambios que hizo Orelgi fue suprimir el prebenjamín. Los resultados de este equipo, entrenado actualmente por Pablo Pantiga, han avalado la apuesta del grupo mexicano, pero año tras año se han encontrado con el techo de la Primera Federación Asturiana. El motivo no es otro que los intentos de ascenso del Sporting Atlético desde Tercera Federación a Segunda, fallidos en los últimos años y que han imposibilitado crecer al Sporting C.

En el fútbol base, otra de las modificaciones fue que el Alevín C se eliminó, creando el Benjamín C de fútbol sala. En la etapa de formación para los canteranos rojiblancos, el club cuenta con su punta de lanza formada por un División de Honor que pelea codo con codo con otras escuelas punteras del país y del que siempre se puede echar mano en caso de que el Sporting y Sporting Atlético necesiten hacerlo.

Bajo la tutela de Marcos Landeira cerraron la temporada pasada en tercer lugar y con acceso a la Copa del Rey Juvenil y este año están repitiendo los mismos pasos, asentados en esa zona alta. El Juvenil B, por su parte, permanece esta temporada en la zona media tras un rendimiento un tanto irregular. Tanto en Liga Nacional, como en Primera Cadete, Infantil y Alevín los equipos del Sporting están en segunda posición y la campaña pasada no consiguieron ganar ninguno de estos campeonatos.

El club también cuenta con estructura de base para nutrir a su primer equipo femenino. Bajo la coordinación de Marcos Costales, en el club existe un Sporting B y un Sporting C, además de un conjunto de categoría infantil. La llegada de José Riestra a la presidencia ejecutiva ha impulsado los cambios en un área que ha marcado la historia del Sporting y que ha sufridos dos cambios desde la llegada del grupo mexicano. El de este verano será el tercero.