Trifulca en la grada visitante de El Molinón durante el Sporting–Valladolid: interviene la Policía Nacional

El incidente se produjo justo al término de la primera parte, con el conjunto gijonés por detrás en el marcador (1-2). Según fuentes del club rojiblanco, algunos miembros de la afición visitante estaban mostrando un comportamiento violento, lo que motivó la actuación de los agentes con el objetivo de evitar que la situación fuera a mayores y garantizar la seguridad en el recinto.

Incidentes en la grada visitante tras el primer tiempo

Los altercados tuvieron lugar en la grada visitante, generando momentos de tensión en el resto de la grada norte. La rápida intervención policial permitió restablecer la calma antes del inicio de la segunda parte.

El partido entre el Sporting y el Valladolid se reanudó con normalidad tras el paso por vestuarios, sin que el desarrollo deportivo del encuentro se viera afectado.

Sin confirmación de detenidos ni heridos

Desde el Real Sporting de Gijón no se han ofrecido más detalles sobre lo sucedido. Tampoco han trascendido, por el momento, posibles detenciones o personas heridas como consecuencia del enfrentamiento.

Noticias relacionadas

Habrá que esperar a los próximos días para conocer si los hechos ocurridos acarrean sanciones disciplinarias.