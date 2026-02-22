Trifulca en la grada visitante de El Molinón durante el Sporting–Valladolid: interviene la Policía Nacional
Durante el descanso del encuentro entre el Sporting y el Valladolid en El Molinón, se registró una trifulca en la zona destinada a la afición visitante que obligó a intervenir a la Policía Nacional.
El incidente se produjo justo al término de la primera parte, con el conjunto gijonés por detrás en el marcador (1-2). Según fuentes del club rojiblanco, algunos miembros de la afición visitante estaban mostrando un comportamiento violento, lo que motivó la actuación de los agentes con el objetivo de evitar que la situación fuera a mayores y garantizar la seguridad en el recinto.
Incidentes en la grada visitante tras el primer tiempo
Los altercados tuvieron lugar en la grada visitante, generando momentos de tensión en el resto de la grada norte. La rápida intervención policial permitió restablecer la calma antes del inicio de la segunda parte.
El partido entre el Sporting y el Valladolid se reanudó con normalidad tras el paso por vestuarios, sin que el desarrollo deportivo del encuentro se viera afectado.
Sin confirmación de detenidos ni heridos
Desde el Real Sporting de Gijón no se han ofrecido más detalles sobre lo sucedido. Tampoco han trascendido, por el momento, posibles detenciones o personas heridas como consecuencia del enfrentamiento.
Habrá que esperar a los próximos días para conocer si los hechos ocurridos acarrean sanciones disciplinarias.
