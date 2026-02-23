Otero, un filón en el área: el delantero del Sporting está en el top de Segunda en contribuciones de gol

Juan Otero confirmó el pasado domingo en El Molinón ante el Real Valladolid, en su regreso a la competición tras cumplir dos partidos de sanción, su enorme ascendencia en el Sporting de Gijón. El colombiano, de 30 años, fabricó los dos goles del conjunto rojiblanco: marcó el 1-0 con un golazo de chilena y, posteriormente, asistió a Pablo Vázquez en el empate (2-2). El delantero ha contribuido de manera directa en 18 de los 38 goles del Sporting esta temporada. O lo que es lo mismo, en casi la mitad (47,4%) de los tantos que ha anotado el equipo dirigido por Borja Jiménez aparece la firma de Otero.

Futbolista muy valorado tanto por los técnicos como por el vestuario por su capacidad de trabajo y esfuerzo, Otero se ha convertido además en una auténtica máquina de fabricar goles. El colombiano, una de las banderas de Orlegi Sports por ser uno de los fichajes más relevantes de la propiedad —firmado por el equipo de ‘scouting’ del grupo — y hoy capitán del Sporting, se sitúa en el top-3 de Segunda División en contribuciones directas de gol, con 18 participaciones. En estos momentos, solo Sergio Arribas (14 goles y 7 asistencias) e Íñigo Vicente (5 goles y 14 asistencias) presentan un mayor impacto ofensivo que el jugador rojiblanco. Otero es, según los datos, uno de los futbolistas más diferenciales de la categoría, superando en esta métrica a otros hombres clave del Sporting como Jonathan Dubasin (10 goles y 2 asistencias) o César Gelabert (7 goles y 3 asistencias). También supera en impacto a otros jugadores de mucho peso en la categoría como Andrés Martín (13 goles y 4 asistencias), Yeremay (10 goles y 7 asistencias) o Adrián Embarba (10 goles y 7 asistencias).

En el pasado mercado de invierno, la comisión deportiva del Sporting detectó junto a Borja Jiménez que a la plantilla le faltaba un delantero referencia con un perfil distinto al del cafetero, lo que motivó el fichaje de Andrés Ferrari, un “9” clásico. Sin embargo, a nivel interno siempre se ha considerado a Otero como el primer delantero del equipo, y en el club entienden que el Sporting cuenta con uno de los mejores puntas de Segunda División.

Muy valorado en el club

Esta enorme valoración del colombiano es compartida por todos: directiva, cuerpo técnico y, sobre todo, vestuario. Entre sus compañeros se le considera un futbolista diferencial y crucial, tanto por su energía como por su capacidad competitiva. "Llegue quien llegue en el mercado de invierno para la delantera, va a jugar Juanito", comentaba un exjugador del conjunto gijonés.

Contrato hasta 2027 y ampliable a 2028

Otero tiene aún un año y medio más de contrato con el Real Sporting, hasta 2027. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el club rojibñanco se guardó un as en la manga en aquella operación al incluir una cláusula de renovación automática por un año más, sujeta a una serie de condiciones que apuntan a ampliar el vínculo hasta 2028. n