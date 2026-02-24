El gol "más especial" en la carrera del defensa del Sporting Pablo Vázquez

Una celebración de película. Y de amor. La cuenta el propio protagonista: "Estamos muy ilusionados. Justo, justo, me viene para el final de temporada. Dios quiera que venga con un regalo debajo del brazo. Ojalá", celebró Pablo Vázquez en la zona mixta de El Molinón, emocionado por cumplir su deseo. El domingo, este poderoso central valenciano, de 31 años, no solo marcó en El Molinón el gol del empate ante el Valladolid (2-2), sino que también pudo anunciar públicamente el acontecimiento más feliz con el gesto del balón bajo la camiseta y el dedo en la boca, imitando un biberón. Para principios de junio, Pablo y Paula, su pareja y compañera inseparable, esperan dar a luz a su hija. "Es mi gol más especial. El primero que le dedico a mi hija. Estamos muy agradecidos y felices. La familia crece", escribió ayer el zaguero valenciano en redes sociales. Pletórico. No es para menos.

Muchos de sus compañeros respondieron al anuncio de un central que se ha ganado la confianza de Borja Jiménez y que es muy valorado por la plantilla a nivel interno. “¡Salvaje, os queremos!", le escribió Álex Corredera, otro de los pesos pesados del vestuario y con una estrecha relación con el defensa. También reaccionaron Curbelo, Rubén Yáñez, Manu Rodríguez y otros jugadores, además del defensa del Torino Rafa Obrador o el exsportinguista Berto Cayarga.

Un momento feliz para un jugador que vuelve a sonreír tras verse abocado a salir de A Coruña por la puerta de atrás, pese a haber sido un jugador capital en el Deportivo de La Coruña. Aquella salida imprevista ha terminado por ser una buena noticia para el Sporting, que ha ganado liderazgo con el central. Con un trabajo silencioso, Vázquez se ha hecho con un papel protagonista en este Sporting, donde ya tiene estatus de jugador clave. En el aspecto defensivo suma 81 recuperaciones, 155 despejes y 33 entradas, entre otros datos destacados. Pero también aporta en ataque: Vázquez suma ya tres goles y es, de largo, el defensa con mayor presencia en el área contraria. Marca para su hija y para la felicidad del Sporting.