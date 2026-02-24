El gol "más especial" en la carrera del defensa del Sporting Pablo Vázquez
El central, clave en el esquema de Borja, espera para junio el nacimiento de su primera hija
A. menéndez
Una celebración de película. Y de amor. La cuenta el propio protagonista: "Estamos muy ilusionados. Justo, justo, me viene para el final de temporada. Dios quiera que venga con un regalo debajo del brazo. Ojalá", celebró Pablo Vázquez en la zona mixta de El Molinón, emocionado por cumplir su deseo. El domingo, este poderoso central valenciano, de 31 años, no solo marcó en El Molinón el gol del empate ante el Valladolid (2-2), sino que también pudo anunciar públicamente el acontecimiento más feliz con el gesto del balón bajo la camiseta y el dedo en la boca, imitando un biberón. Para principios de junio, Pablo y Paula, su pareja y compañera inseparable, esperan dar a luz a su hija. "Es mi gol más especial. El primero que le dedico a mi hija. Estamos muy agradecidos y felices. La familia crece", escribió ayer el zaguero valenciano en redes sociales. Pletórico. No es para menos.
Muchos de sus compañeros respondieron al anuncio de un central que se ha ganado la confianza de Borja Jiménez y que es muy valorado por la plantilla a nivel interno. “¡Salvaje, os queremos!", le escribió Álex Corredera, otro de los pesos pesados del vestuario y con una estrecha relación con el defensa. También reaccionaron Curbelo, Rubén Yáñez, Manu Rodríguez y otros jugadores, además del defensa del Torino Rafa Obrador o el exsportinguista Berto Cayarga.
Un momento feliz para un jugador que vuelve a sonreír tras verse abocado a salir de A Coruña por la puerta de atrás, pese a haber sido un jugador capital en el Deportivo de La Coruña. Aquella salida imprevista ha terminado por ser una buena noticia para el Sporting, que ha ganado liderazgo con el central. Con un trabajo silencioso, Vázquez se ha hecho con un papel protagonista en este Sporting, donde ya tiene estatus de jugador clave. En el aspecto defensivo suma 81 recuperaciones, 155 despejes y 33 entradas, entre otros datos destacados. Pero también aporta en ataque: Vázquez suma ya tres goles y es, de largo, el defensa con mayor presencia en el área contraria. Marca para su hija y para la felicidad del Sporting.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
- El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros