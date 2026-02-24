Juan Otero cuenta cómo se gestó su golazo de "semichilena" con el Sporting de Gijón al Valladolid. "Veo que la pelota viene cayendo..."
"Son los goles con los que uno sueña desde niño", dice el delantero sobre el tanto ante el Pucela que abrió la lata en el partido en El Molinón
Juan Otero, delantero del Sporting de Gijón, explicó este martes a los canales oficiales del club rojiblanco cómo fue el gol de chilena que marcó ante el Real Valladolid, en el partido disputado el pasado domingo en El Molinón. "Son los goles con los que sueñas desde niño... Es el mejor de mi carrera", admite el delantero, que suma 8 tantos y 10 asistencias.
El atacante narró la accción del gol. "Veo que Curbe (Curbelo) la agarra, se la tira a Guille, se le va un poco larga, pero tira el centro, hay un rehace... La veo que viene cayendo y dije 'es la hora de tirar la chilena'". "Es un gol muy bonito", afirma. El delantero matizó a continuación que “es una media chilena, no es completa”, y recalcó que se trató de “una jugada muy rápida”, en la que apenas hay tiempo para pensar. “Dices: ‘aquí, a ver si hay suerte’… y salió un golazo”, añadió. En ese sentido, explicó que “son los goles que uno sueña de niño”, en los que “la agarras de media volea y entran al arco bien bonito”, y se mostró “muy contento por esto”.
Por último, el delantero se refirió al apoyo recibido por la afición del Sporting tras el encuentro y reconoció que “no puedo repostear a todos, me estoy volviendo loco”, dijo entre risas, aunque subrayó que está “contento de que esté la gente apoyándome... me enorgullece. Eso es que estoy haciendo las cosas bien”, concluyó.
