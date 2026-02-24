El Sporting ofrece a Felipe Vega-Arango liderar la Academia: una cumbre con Guerra y las claves de los cambios en Mareo

La profunda remodelación que el Sporting de Gijón proyecta en su cantera ya está en marcha. El club rojiblanco aborda ya los cambios estructurales y no esperará a verano para ejecutar las decisiones que ya se asumen a nivel interno. En ese sentido, Felipe Vega-Arango dejará de ejercer responsabilidades como director de Mareo y los ejecutivos del club ya le han propuesto de manera formal asumir funciones del Área Internacional, en un movimiento clave dentro del funcionamiento del histórico caladero del Sporting que ha sido avanzado por LA NUEVA ESPAÑA. Guerra le ha propuesto de manera formal a Vega-Arango dirigir el proyecto de la Academia Internacional, un plan que tanto en el club rojiblanco como el Grupo Orlegi consideran estratégico, sobre todo como vía de financiación a explotar. Este verano ya se pondrá en marcha.

En ese sentido, Guerra también ha mantenido un encuentro con Vega-Arango para trasladarle la importancia de su encaje en este proyecto y explicarle las líneas maestras del plan que se pretende poner en marcha a partir del próximo verano, una iniciativa de financiación que atraerá a jóvenes interesados en conocer el entorno. En ese sentido, existe la intención de generar ingresos a través de programas internacionales. En el club consideran que Vega-Arango, que domina a la perfección el idioma inglés y cuenta con numerosos contactos en el ámbito internacional, encaja a la perfección en estas funciones. El gijonés se ha tomado unos días de margen para responder a la propuesta planteada por el Sporting. Vega-Arango apenas ha permanecido siete meses en el cargo, desde que aterrizó en Mareo el pasado mes de mayo para liderar la dirección de la cantera tras el cese de Óscar Garro. Durante este escasos tiempo, Vega-Arango y Jaime Cuesta han llevado a cabo importantes cambios en el funcionamiento del caladero del Sporting.

Jaime Cuesta sigue en sus funciones

Cuesta, con un perfil muy técnico, mientras, continuará desarrollando sus funciones en la estructura, muy implicado en el departamento de Metodología. El Grupo Orlegi entiende, en este sentido, que el margen de crecimiento en la generación de ingresos sigue siendo muy importante, a pesar de que estos ya se han incrementado de manera notable. El nuevo proyecto internacional, muy vinculado al área de negocio y quizá menos a aspectos puramente ligados a la formación de talento, es considerado clave, y en la organización hay depositadas grandes expectativas en su desarrollo. Por todo, el club rojiblanco ya ha realizado cambios importantes para potenciar esta área, con la salida de Fábio Ruaro, quien era el director de Negocio y la llegada de Luis Arregui, además del aterrizaje de David Guerra en esta parcela, en la que está plenamente volcado. Guerra y Arregui están trabajando codo con codo en incrementar las fuentes de ingresos y a ellos se les ha encomendado la tarea de poner en marcha el proyecto de Internacional donde Vega-Arango lideraría su expansión.