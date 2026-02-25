Alejandro Irarragorri regresa a Gijón en una semana marcada en el Sporting por los cambios en Mareo
El dueño del club rojiblanco regresa a la entidad en un momento de movimientos ante la inminente salida de Felipe Vega-Arango de la dirección de Mareo
Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Sporting de Gijón, regresará este fin de semana a Gijón, apenas dos meses después de su última visita a Asturias. El máximo mandatario del club rojiblanco tiene previsto estar el domingo en el palco presidencia de El Molinón para respaldar al equipo gijonés en el encuentro frente al Club Deportivo Leganés. El regreso de Irarragorri apenas dos meses después Asturias se produce en una semana marcada por una intensa actividad en los despachos del Sporting y por cambios estructurales de calado en la organización del club que alcanzan a la cantera. En ese contexto se enmarca la reordenación de Mareo. El movimiento más relevante ha sido la salida de Felipe Vega-Arango de la dirección de la cantera, al que el club le ha ofrecido asumir un nuevo rol vinculado a la expansión internacional del Sporting y al desarrollo del proyecto de la academia internacional, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.
Estos ajustes forman parte de una fase de revisión interna que afecta a áreas estratégicas del club y que busca redefinir el modelo de trabajo de la cantera en una etapa clave. En paralelo, hace apenas una semana Irarragorri estuvo en Torreón para respaldar a Santos Laguna en un momento crítico para el club mexicano y, a la vez, avanzar la renovación interna en el club mexicano.
