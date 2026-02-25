Corredera destaca a Manu Rodríguez y se pone al servicio de Borja en el Sporting: "Hacía tiempo que no jugaba..."

Álex Corredera, centrocampista del Sporting de Gijón, ha comparecido este miércoles en sala de prensa en Mareo.

Estas son sus declaraciones.

Aprender a manejar los tiempos del partido. «Nos cuesta gestionar ciertos momentos del partido. Somos un equipo al que le gusta ir al límite, que se siente cómodo cuando va a todas, cuando presiona arriba, cuando salta sin pensar y juega con mucha energía, y ese ritmo no se puede mantener durante los noventa minutos. Hay fases en las que nos está costando manejar mejor los tiempos, entender cuándo hay que bajar un punto la intensidad y cuándo hay que volver a apretar. El otro día, los primeros minutos el equipo estuvo muy bien, la presión fue muy buena y prácticamente el Valladolid no podía hacernos nada. Pero en ese impás en el que parece que no pasa nada, que todo está controlado, te puedes quedar medio dormido. El rival también juega, también tiene calidad, empieza a encontrarse mejor y, cuando quieres reaccionar, te cuesta. Tenemos que ser capaces de dominar diferentes registros, sentirnos cómodos tanto en partidos de ida y vuelta como en otros más pausados. Eso se consigue con madurez, con experiencia y aprendiendo de los errores. Estamos en ese camino y ojalá de aquí en adelante nos pase menos».

El sentido táctico de Borja y la versatilidad en el centro del campo. «Borja lo hace todo con un sentido muy táctico. Es cierto que, por los jugadores que a veces me acompañan en el centro del campo, parto desde una posición distinta, un poco desde la banda o un poco más adelantado, pero luego la idea de las posiciones que ocupamos viene a ser similar. El otro día, por ejemplo, partía desde más arriba, pero la idea era que Justin bajara una altura para lateralizarse y yo poder ocupar esa posición de mediocentro. De hecho, el primer gol nace de una jugada así: Oliván me encuentra por dentro, la giramos y acaba llegando la acción por el otro lado con el gol de Otero. Muchas veces el plan de partido está pensado para que yo pueda aparecer en esas zonas. El míster sabe que soy un jugador que puede abarcar bastante campo a nivel físico y poder lanzar la presión o ayudar al lateral. Siempre he dicho que donde me siento más cómodo es en el doble pivote porque participas más y tienes más contacto con el balón, pero estoy disfrutando de jugar en otros sitios, intentando aprender y mejorar. Al final se trata de seguir creciendo, de ir metiendo cosas en la mochila para ayudar al equipo. También va en función del momento de otros jugadores. Manu está en un gran momento y merece esa oportunidad. Esa es la riqueza del equipo: aprovechar los estados de forma y mover piezas para tener lo que creemos que es mejor para ganar. Borja le da mucha variedad y sentido táctico a todo lo que hacemos para adaptarnos al rival y potenciar nuestras características».

El crecimiento de Manu y el mensaje para Mareo. «A Manu lo estoy viendo bien. Es un chico que lleva haciendo las cosas bien desde pretemporada. Esto también sirve de mensaje para todos los chicos de la cantera de Mareo, que es un sitio del que tienen que salir muchos jugadores con talento. Le llegó la oportunidad cuando quizá menos la esperaba, en un momento de Copa con muchas lesiones. Yo estaba sancionado ese día y, además, tuve un virus, y él aprovechó para entrenar bien, competir y gustar al míster. Poco a poco ha ido cogiendo el ritmo, que es lo que más se nota cuando vienes de categorías inferiores: la intensidad de los entrenamientos y el nivel de exigencia en competición. Nos está ayudando mucho porque da dinamismo al juego, se ofrece, tiene personalidad y no se esconde. Ha actuado tanto de “seis” como de “ocho” y es una posibilidad más junto a Nacho, Justin, Bernal o yo, para que el míster decida según el momento y el rival. Es una alegría ver a gente joven que se asienta así en el primer equipo. Se lo merece porque es un gran chico y ojalá sea el inicio de una carrera muy larga aquí».

La riqueza de una plantilla con perfiles diferentes. «El Sporting no pierde nada cuando no juego en el medio porque hay otro jugador que hace lo que haría yo en ese momento. Actuando desde el mediocentro puedes manejar más el ritmo del partido, tener más contacto con el balón y ordenar más al equipo. Cuando estás más adelantado dependes de que el balón llegue a tus zonas y tu participación cambia. Pero eso lo hace muy bien Nacho, que se mueve con inteligencia, o Manu, que es más dinámico. Lo que uno deja de hacer lo asume un compañero y esa es la riqueza de tener una plantilla con perfiles diferentes. Hacía tiempo que no jugaba en posiciones más adelantadas y me está gustando porque creo que puedo aportar desde varias zonas. Me falta la faceta del gol, que me está costando, pero espero que estén guardados para los momentos importantes de la recta final. Intento seguir mejorando, entender mejor el juego y crecer con todas las variantes tácticas que trabajamos. Al final, todo lo que sea sumar para el equipo es lo que importa».

Horarios. «Para nosotros lo más distinto en ese horario de las dos de la tarde es que estábamos comiendo a las diez de la mañana. Eso te cambia un poco la rutina, porque sueles comer cuatro horas antes del partido y aquí todo se adelanta. Es lo que más se nota a nivel de sensaciones. Una vez sales al campo, es verdad que escucho mucho esa frase de que el Sporting nunca gana a tal hora o que cuando viene alguien de abajo pasa algo, pero creo que tenemos que quitarnos eso de la cabeza y no darle más importancia de la que tiene. Cuanto más se repite, más parece que pesa. El siguiente partido a las dos lo vamos a ganar seguro y esa tiene que ser la mentalidad. A mí, personalmente, me da igual jugar a una hora u otra. Cambia la dinámica del día de partido y del día anterior, pero todos los equipos juegan en diferentes horarios y hay que adaptarse. No sabemos si dentro de unas jornadas el partido decisivo será a las dos y lo vamos a tener que ganar, así que no hay excusas».

Respeto al Leganés y confianza en El Molinón. «No te voy a decir que me sorprende la clasificación del Leganés porque en esta liga ya no me sorprende nada, pero está claro que tienen jugadores de mucho nivel para estar en otras situaciones. La distancia de puntos entre los de arriba y los que pelean por el play-off es muy pequeña, y eso habla de lo igualada que está la competición. Es un gran equipo, conozco a algunos jugadores porque he jugado con ellos y les tengo cariño. Esperamos un partido complicado, como fue el de allí. En casa tenemos que aprovechar que El Molinón nos da ese empuje extra. Somos un equipo más fuerte que entonces, hacemos más cosas bien y proponemos más. Vamos a intentar dar continuidad a lo que estamos haciendo bien y mejorar los aspectos que el otro día nos penalizaron. Respecto a marzo, todo lo que queda es importante, pero vamos a centrarnos en el día a día. Estoy seguro de que cuando llegan los momentos decisivos el equipo compite muy bien y no tengo dudas de que en los partidos importantes de este mes vamos a rendir y salir con todas las posibilidades intactas de estar ahí».