Este fue el dispositivo de la Policía Nacional para el partido de alto riesgo entre el Sporting-Valladolid: incautaron una defensa extensible, un spray de protección y bengalas

La intervención preventiva de la Policía Nacional evitó el pasado domingo posibles enfrentamientos violentos entre grupos ultras del Real Sporting de Gijón y del Real Valladolid

El dispositivo especial se activó tras detectarse el desplazamiento a Gijón de aficionados radicales de ambos equipos, algunos de ellos de origen esloveno y vinculados al Maribor, además de un pequeño grupo de los Symmachiarii. La existencia de movimientos coordinados y la histórica rivalidad entre aficiones radicales encendieron las alertas desde primeras horas del día.

Dispositivo activado ante la llegada de grupos radicales

El operativo se puso en marcha tras tener constancia de desplazamientos organizados hacia la capital asturiana. El encuentro había sido catalogado como de alto riesgo. Los primeros indicios de tensión se registraron en el centro de la ciudad, donde agentes localizaron varios vehículos ocupados por ultras rivales. Durante el registro, los efectivos intervinieron una defensa extensible susceptible de ser utilizada como arma, lo que elevó el nivel de alerta en las horas previas al encuentro.

Incautación de objetos y propuestas de sanción

Momentos antes del inicio del partido los agentes incautaron a seguidores radicales del conjunto vallisoletano un spray de protección, un objeto de madera y dos bengalas.

Como resultado de estas actuaciones, se levantaron tres actas de propuesta de sanción por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, en el marco de las competencias recogidas por la propia Policía Nacional. Ya en el interior del estadio, un aficionado visitante fue propuesto para sanción por alteración reiterada del orden durante el desarrollo del partido.

Escolta tras el partido y ausencia de incidentes graves

Tras el pitido final, los grupos más radicales fueron escoltados nuevamente hasta la estación para garantizar una salida escalonada y evitar cualquier contacto con la afición local. La actuación coordinada de los agentes permitió que la ciudad no registrara incidentes graves a lo largo de la jornada.