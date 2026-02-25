Ex Sporting: Milovanovic ficha por un equipo de Kazajistán
El delantero, de 25 años, abandona el Vizela de Portugal
O.N.
Nuevo destino futbolístico para el ex delantero del Sporting de Gijón Uros Milovanovic, "Milo". El punta serbio, de 25 años, ha sellado este miércoles 25 de febrero su incorporación por un club de Kazajistán: el FK Tobol Kostanay. El futbolista ha rescindido en el Chaves de la segunda categoría de Portugal, donde no había conseguido marcar goles esta temporada, y ya ha firmado su contrato con el club kazajo. Milovanovic comienza una nueva aventura en un destino exótico conocido por la dureza de sus temperaturas.
Milo llegó al Sporting de Gijón como una apuesta de la red de ojeadores de Orlegi Sports, y disputó un total de 16 encuentros, marcando 4 goles, todos en Copa del Rey, donde tuvo un papel muy destacado en la campaña 2023-2024. Después, el alto delantero, de 1.90 metros, ha ido buscando estabilidad en distintos clubes. Primero en su cesión al TSC serbio, luego ya en propiedad en el Vizela de Portugal y, por último, en el Chaves. Serbia, Portugal y ahora Kazajistán en apenas dos años, de muchos movimientos para un atacante internacional en categorías inferiores con el país serbio.
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán: era vecino de Vegadeo, de 59 años y padre de dos hijos
- Una fábrica avilesina recibe permiso para cazar jabalíes: la singular situación que llevará a Saint-Gobain a poner trampas para suidos en sus instalaciones
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- Luto en el astillero de Gondán por la fatalidad que acabó con la vida de Miguel Ángel, de 59 años: 'Oímos un estruendo terrible
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Un barrio de Avilés que parecerá otro: una nueva calle, renovación de aceras, farolas y medidas de seguridad vial
- Cáritas abre mañana su tercera tienda textil en Gijón: está en La Calzada y servirá para crear tres empleos