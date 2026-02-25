Ex Sporting: Milovanovic ficha por un equipo de Kazajistán

Nuevo destino futbolístico para el ex delantero del Sporting de Gijón Uros Milovanovic, "Milo". El punta serbio, de 25 años, ha sellado este miércoles 25 de febrero su incorporación por un club de Kazajistán: el FK Tobol Kostanay. El futbolista ha rescindido en el Chaves de la segunda categoría de Portugal, donde no había conseguido marcar goles esta temporada, y ya ha firmado su contrato con el club kazajo. Milovanovic comienza una nueva aventura en un destino exótico conocido por la dureza de sus temperaturas.

Milo llegó al Sporting de Gijón como una apuesta de la red de ojeadores de Orlegi Sports, y disputó un total de 16 encuentros, marcando 4 goles, todos en Copa del Rey, donde tuvo un papel muy destacado en la campaña 2023-2024. Después, el alto delantero, de 1.90 metros, ha ido buscando estabilidad en distintos clubes. Primero en su cesión al TSC serbio, luego ya en propiedad en el Vizela de Portugal y, por último, en el Chaves. Serbia, Portugal y ahora Kazajistán en apenas dos años, de muchos movimientos para un atacante internacional en categorías inferiores con el país serbio.