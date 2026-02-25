Garitano se abre sobre su paso por el Sporting de Gijón: despido, la cumbre en Washington, Gelabert o el cruce de declaraciones con Curbelo

Asier Garitano se abrió en profundidad sobre su paso por el Sporting de Gijón y posterior destitución. El entrenador vasco también habló sobre la planificación deportiva, la conocida cumbre a Washington, las declaraciones de Curbelo y el estilo de Borja Jiménez en una entrevista concedida al programa La Hora Rojiblanca, de RPA. "No me sentí engañado en ningún momento", dijo el que fuera entenador rojiblanco hasta el pasado mes de octubre.

Sobre su destitución, explicó que "no esperaba que me echaran en ese momento. Cuando llegamos a Gijón la situación era complicada y creo que estuvimos bien, el equipo reaccionó y se salvó con solvencia. En la nueva temporada el equipo competía bien, no había empezado mal, pero esas cinco derrotas pesan mucho en el fútbol actual y es normal que generen dudas». El entrenador ahondó ene esas explicaciones poniendo el foco en la histórica derrota en El Molinón ante el Albacete. «La derrota ante el Albacete nos marcó mucho; si ese partido se gana el equipo se mete en play-off y estaríamos hablando de otra dinámica en la jornada seis o siete, y sin embargo en la ocho estás destituido. Es pronto, pero el fútbol va muy rápido en ciertos sitios. Lo aceptas, lo asumes y sigues».

Garitano también recordó la famosa cumbre en Washington con Irarragorri para planificar la temporada y recordó que su prioridad era el fichaje de César Gelabert. «En Washington tuvimos una conversación clara sobre el objetivo, que era pelear con los mejores o al menos tener una temporada más tranquila que la anterior. Para mí era clave que el club pudiera quedarse con Gelabert y resolver el tema de Duba, porque eso implicaba un gasto importante y condicionaba otras posiciones... Sabíamos que en alguna demarcación nos íbamos a quedar más justos porque económicamente no se podía llegar a todo. Teníamos prácticamente el mismo equipo, pero sin Nico Serrano, sin Campuzano o sin Cote. Todo era imposible, podías hacer otra configuración, pero entonces igual César u otro jugador importante no podrían estar».

Sobre la planificación deportiva, comentó que "no se podía llegar a todo, sobre todo en ciertas posiciones interiores o en perfiles de banda. Teníamos a Gaspar, a Queipo, pero un perfil como el de Nico Serrano era imposible económicamente",. Además, resaltó que "la plantilla estaba equilibrada, yo estaba contento y convencido de que podía hacer una buena temporada y pelear por objetivos mayores como está haciendo ahora". Del mismo modo, se refirió a la opción de firmar a Brián Oliván en verano. "Valoramos algunas opciones y no se pudo cerrar lo de Oliván, y ahora ha venido; un jugador con experiencia, con velocidad y buena zurda, que ayudará aunque necesite continuidad porque el año pasado no acabó jugando. Quizá yo buscaba un perfil más ofensivo en banda, pero el equipo está equilibrado y ahora incluso con algo más de experiencia».

Sobre Curbelo, comentó, que "es un jugador contrastado, con experiencia en la categoría y que no tiene que demostrar nada. Cuando llegué estaba lesionado y llevaba meses sin competir. En pretemporada el objetivo era que tuviera continuidad de entrenamientos y no recayera, y lo consiguió". Además, se refirió a unas declaraciones del zaguero canario en una entevista con LA NUEVA ESPAÑA. "Me sorprendió oír que no me gustan centrales bajos; he tenido a Bustinza jugando en Primera y en Segunda conmigo. Eric es inteligente, listo y me alegro de que ahora esté muy bien».

Por último, defendió que "Orlegi tiene su forma de trabajar la parcela deportiva y el entrenador tiene que adaptarse. Yo estuve muy bien con Guerra y con todos, con reuniones semanales donde analizábamos planes de partido, datos y el rumbo del equipo. No tengo ninguna queja del día a día ni del trato».

