El recuerdo a Quini, mito del Sporting, del periodista Pedro Ruiz: "Estuve todos los días en su casa"

"Estuve todos los días en casa de Quini". En la semana en la que se cumple el octavo aniversario del fallecimiento de Enrique Castro Quini, quien dejó húerfano al Sporting y al fútbol español un 27 de febrero de 2018, Pedro Ruiz ha tenido unas palabras recordando su relación con el Brujo. El periodista desveló que, durante el secuestro del mito rojiblanco, él estuvo en su domicilio barcelonés (entonces Quini era futbolista del Fútbol Club Barcelona) a diario.

"Arturo Fernández, el actor asturiano, estaba trabajando en Barcelona y cuando se produce el secuestro de Quini, voy al teatro y Arturo me dice: 'Chatín, quiero ir a casa de Quini, porque lo que pasó, fíjate...'. Y acompañé a Arturo a su casa", detalla Pedro Ruiz durante una entrevista concedida a José Ramón de la Morena para su perfil en redes sociales "Fundación J. R. de la Morena".

"Subimos a casa de Quini, estaba Marinieves (esposa de Quini). Estaba Óscar Segura (relaciones públicas del Barcelona), Alexanco (excompañero de Quini). Estuvimos cuatro o cinco horas. Todos los días que duró el secuestro estaba con ellos allí", desvela Pedro Ruiz. En la conversación apunta que "cada vez que sonaba el teléfono, nos salíamos de la habitación", en referencia a los contactos que se mantuvieron con los secuestradores. Quini, secuestrado en marzo de 1981, fue liberado tras 25 días de cautiverio.