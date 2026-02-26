El recuerdo a Quini, mito del Sporting, del periodista Pedro Ruiz: "Estuve todos los días en su casa"
El comunicador mantuvo una estrecha relación con el Brujo y su familia
"Estuve todos los días en casa de Quini". En la semana en la que se cumple el octavo aniversario del fallecimiento de Enrique Castro Quini, quien dejó húerfano al Sporting y al fútbol español un 27 de febrero de 2018, Pedro Ruiz ha tenido unas palabras recordando su relación con el Brujo. El periodista desveló que, durante el secuestro del mito rojiblanco, él estuvo en su domicilio barcelonés (entonces Quini era futbolista del Fútbol Club Barcelona) a diario.
"Arturo Fernández, el actor asturiano, estaba trabajando en Barcelona y cuando se produce el secuestro de Quini, voy al teatro y Arturo me dice: 'Chatín, quiero ir a casa de Quini, porque lo que pasó, fíjate...'. Y acompañé a Arturo a su casa", detalla Pedro Ruiz durante una entrevista concedida a José Ramón de la Morena para su perfil en redes sociales "Fundación J. R. de la Morena".
"Subimos a casa de Quini, estaba Marinieves (esposa de Quini). Estaba Óscar Segura (relaciones públicas del Barcelona), Alexanco (excompañero de Quini). Estuvimos cuatro o cinco horas. Todos los días que duró el secuestro estaba con ellos allí", desvela Pedro Ruiz. En la conversación apunta que "cada vez que sonaba el teléfono, nos salíamos de la habitación", en referencia a los contactos que se mantuvieron con los secuestradores. Quini, secuestrado en marzo de 1981, fue liberado tras 25 días de cautiverio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Multado con 200 euros por detener su coche frente un semáforo rojo y arrancar cuando se pone verde: la desconocida sanción que está llegando a los conductores
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Un monumental atasco colapsa la ronda de Oviedo durante dos horas por un accidente entre dos camiones
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo
- Ya hay sentencia del 'caso Trastévere': el Juzgado condena al Ayuntamiento y al Principado a indemnizar con más de 345.000 euros al 'hostelero crucificado' de Grado
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles