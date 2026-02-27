El exjugador Gurrutxaga imparte en Mareo una formación sobre salud mental

La plantilla del Sporting participó antes del entrenamiento en el taller del proyecto "Preparados" impulsado por la Fundación La Liga y la Fundación Blanca. El exjugador de la Real Sociedad, entre otros equipos, Zuhaitz Gurrutxaga impartió una formación sobre la salud mental en donde destacó "la importancia de pedir ayuda cuando hay algún problema mental y que no hay que tener vergüenza en hacerlo".

"La gente cree que los futbolistas son personas planas que corren de un lado para otro en un campo, pero sienten y padecen como cualquier otro y están expuestos a una gran presión", resaltó Gurrutxaga, uno de los primeros jugadores en sacar a la luz esta problemática.

En la misma línea, Borja Jiménez señaló que la intensidad que se vive durante la temporada acaba pasando factura. "El cansancio mental existe cuando tienes objetivos por delante muy grandes", mencionó el míster rojiblanco que destacó la figura del psicólogo del club, Javier Antuña. "Es uno de los mejores profesionales y tiene un gran ‘feeling’ con los jugadores", añadió el entrenador rojiblanco.

Jiménez también compartió la reflexión de Gurrutxaga sobre normalizar las consecuencias de la presión que sienten los futbolistas. "Si no estás bien mentalmente, es muy difícil estar bien para ayudar a tu equipo. El mundo del fútbol se va abriendo más a este tipo de cosas y nos permite cada vez tener más recursos para poder ayudarles", detalló el míster.