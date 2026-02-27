Igor Oca, entrenador del Leganés: "Los detalles en las áreas van a ser muy importantes"

El entrenador del Leganés, Igor Oca, analizó lo que será un encuentro "terriblemente competido" en la El Molinón, añadiendo que como ya ocurrió en el duelo de la primera vuelta, el resultado se decantará a favor del equipo que se muestre más acertado en las áreas.

"Va a ser un partido terriblemente competido en el que los detalles en las áreas van a ser muy importantes, tal y como ya fue el partido que jugamos en casa, en el que nosotros tuvimos cuatro acercamientos con peligro y ellos un par, pero por esa diferencia en las áreas, ellos se llevaron los tres puntos", señaló Oca.

El míster del conjunto pepinero señaló la gran fortaleza del Sporting, su delantera, como la gran baza de los rojiblancos para llevarse el partido. "Es un equipo terriblemente práctico, que domina situaciones con balón con jugadores como Dubasin y Otero y otros más intermedios que te tiran también esa verticalidad como Gelabert y Corredera", expresó Oca.

El técnico rival también mostró la fragilidad que los de Borja Jiménez han mostrado en ciertas fases de los últimos encuentros. "Es un equipo que compite bien, más allá de que también han concedido goles que llevan a la pérdida de puntos. Han perdido dos partidos y empatado otro de los últimos cinco en El Molinón, que es un campo que aprieta", señaló.