Un "partido especial", el apoyo para José Alberto y la importancia de la salud mental: las palabras del míster del Sporting en la previa contra el Leganés

Partido especial para Borja Jiménez que se volvera a encontrar con el Leganés (domingo, 16.15 horas) en el segundo de los dos partidos seguidos en El Molinón. Las victorias no acaban de arrancar en el bando sportinguista que sigue amarrado a la parte superior esperando llegar a marzo, momento clave de la temporada, en la zona alta y, a poder ser, con los 50 puntos en el bolsillo.

Las declaraciones del míster:

Segundo partido en casa. “Seguro que la afición nos va a ayudar, lo llevan haciendo desde que llegué aquí y antes también. En un mal partido dentro de lo futbolístico, ellos fueron los que nos llevaron en volandas a tener ese empuje y seguir insistiendo. Para nosotros es fundamental sentirles cerca. Es muy bonito y cercano. Un campo que ayuda mucho y que cuesta mucho cuando eres rival”.

Otero, Cuenca y Nacho Martín. “Juan muy bien, Andrés no lo sé y Nacho hay que esperar como evoluciona”.

Leganés. “Es un equipo hecho para ascender. El año pasado estaba en Primera División, igual que el Valladolid, con futbolistas que este año se los rifaban los equipos de Primera. Inició mal y luego ha tenido cierta estabilidad, está metido ahí en esos puestos de abajo, pero es un club donde se hacen las cosas muy bien. En las últimas semanas, ha cambiado sus estructuras para atacar y creemos que harán aquí cosas diferentes. Va a ser un partido difícil, con muy buenos futbolistas, de los cuales muchos de ellos he tenido la suerte de poder entrenarlos. Para mí, un partido especial”.

Sistema del Leganés. “Es un equipo que puede tener extremos que jueguen hacia adentro, y es un equipo que puede tener extremos de máxima amplitud, con Naim, con Duk, con Juan, o puede tener extremos como con Dani, Roberto López u Óscar Plano que aparezcan por dentro. Tenemos en mente todas las variables, incluso que pueden hacer tres defensores y dos carrileros”.

Plan de juego. “No vamos a dar muchas pistas del análisis que hacemos. Ante el Valladolid hicimos cosas bien en los primeros minutos, luego nos faltó ajustar distancias para atacar. Encajamos dos goles muy rápidos en dos acciones que tienen margen de mejora. Para el partido de este domingo me espero un Leganés diferente a lo que fue el Valladolid. Estoy casi convencido de que ellos no van a esperarnos tan abajo ni en situaciones de tan bloque bajo, porque no tienen jugadores para ello y porque creo que chocan un poco con su idea”.

Manu Rodríguez. “Tenía contrato, independientemente de que ahora pueda cambiar alguna situación. Lo que tiene que seguir haciendo es mejorar cada día, ir aportando cosas positivas al equipo. Es un futbolista que, más ahora con la baja de Nacho esta semana y la de Loum, de larga duración, está teniendo más protagonismo y eso es positivo para él y para el equipo”.

Gaspar. “Está claro que puede salir, no sé si de inicio o no, pero es un futbolista con características diferentes. Le pedimos cosas diferentes, en función de donde tengamos a nuestros laterales. Es un chico al que le exijo muchísimo, porque tiene la facilidad de estar muy cerca del gol, porque ya ha demostrado muchísimas veces y de forma continuada en todas las temporadas. Sale de una lesión que le ha tenido parado cuatro o cinco semanas y en cuanto hemos podido le hemos vuelto a meter en dinámica”.

Reencuentro. “Siempre que te enfrentas a tus exequipos son partidos especiales. Está claro que fue más especial porque era la primera vez de vuelta a Butarque. Igual que dije en la ida, mis mejores deseos para ellos a partir del domingo, que consigan esos 50 puntos”.

Puntos para ascender. “Siempre están en los mismos valores. Normalmente, en el play-off es muy raro encontrarte equipos con 62 puntos o cosas así. No lo sé con exactitud, pero al final, por abajo hacen siempre los mismos puntos, 49, 51, 50 y por arriba también. No es algo en lo que esté muy centrado a día de hoy porque estamos lejos del segundo objetivo, que el primero es esos 50 puntos”.

Históricos en descenso. “Vemos equipos con mucha historia metidos en situaciones muy complejas. Nacen clubes con unos soportes muy grandes a nivel económico, ya no solo de historia, que se meten en esa dinámica y cada vez es más difícil estar en el fútbol profesional. No lo valoramos, porque como se ha vivido siempre y lo hemos tenido siempre, pues no eres consciente, pero el riesgo cada vez es mayor cuando no haces las cosas bien, te metes en dinámicas que no buscas y luego son muy difíciles de salir de ellas”.

Mal comienzo de temporada. “Me da la tranquilidad que lo que estamos haciendo nos acerca a estar entre los seis primeros y si seguimos haciendo las cosas así, es probable que consigamos los 50 puntos antes de lo que pensábamos y es probable que nos queden jornadas para seguir soñando. Eso es lo que me da la tranquilidad, que el equipo se ha mostrado desde que estamos aquí siempre muy competitivo, con capacidad de ganar a la gente que está arriba y tenemos la tranquilidad y la calma de intentar ser cada día mejores. Cuando vinimos aquí conocíamos la situación y asumimos el reto con todas las consecuencias. Por eso dije, desde el primer momento que llegué aquí, que habría en estos dos años un momento en el que estaríamos cerca o muy cerca de conseguir el objetivo. Estamos intentando acelerar todos los procesos, pero estamos contentos con cómo les vemos evolucionar y estamos contentos con todo lo que hay alrededor del club”.

Marzo. “No asusta. Aprovecho también para mandar un mensaje de cariño a José Alberto, que ha tenido ahí un pequeño problemilla y está muy bien porque he tenido la posibilidad de hablar con él. Sobre esos partidos, es para lo que estamos aquí. Soy de los que piensa que esos son los partidos que al entrenador más le llaman y tienes cosas diferentes en el estómago. Parece que son más trascendentales, pero la realidad es que tienen el mismo valor que los que puedan tener cuando juegas contra el último”.

Estado físico. “Va a haber un momento donde hay futbolistas que no han descansado nunca y tengan que descansar de inicio, porque si no van a llegar a abril y mayo muy cansados. Habrá que buscar los planes de partido para que los futbolistas con más minutaje descansen. No hay ningún futbolista que aguante 42 jornadas al mismo nivel y al ritmo que lo hacemos nosotros de altas intensidades, que somos uno de los equipos que más tiene de toda la categoría. También tienen que entender que, en esos malos momentos, es mejor que lo haga otro compañero. De eso se trata, que todos se sientan importantes. Están entrando y saliendo de los onces y les tenemos que tener muy activos. Con un once nunca te da para poder aguantar todo el año. De ahí se trata y tiene la miga de poder hacer buenas plantillas, equilibradas".

Noticias relacionadas

Estado psicológico. “Tenemos la suerte de tener a uno de los mejores profesionales, si no al mejor en ese apartado, que es a Javi (Antuña). Lo he conocido ahora y es un gran descubrimiento. Cuando las temporadas se acaban siempre hay un cansancio mental mayor, ¿por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta que en junio llevamos once meses viéndonos las caras y llega un momento que te apetece estar en tu casa y que se acabe. Ese cansancio mental existe cuando tienes objetivos por delante muy grandes que son los que permiten que ese cansancio no se note tanto. Hoy hemos tenido además la suerte de tener una charla muy ilustrativa con la gente de la Liga sobre este aspecto, sobre los aspectos mentales. Es algo sobre lo que se está trabajando y que cada vez se va descubriendo más, donde se necesita que la gente normalice que no te encuentras bien, que normalicen que puedes pedir ayuda y que si no estás bien mentalmente es muy difícil estar bien para ayudar a tu equipo. El mundo del fútbol se va abriendo más a este tipo de cosas y nos permite cada vez tener más recursos para poder ayudar al futbolista”.