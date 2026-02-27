Quini y la lucha que abrió el fútbol español al mundo: la historia de su fichaje por el Barcelona y el adiós al derecho de retención de futbolistas

En septiembre de 1976, Quini rompía su silencio tras semanas de especulaciones sobre su futuro y afirmaba en la revista "Don Balón" ser "un esclavo del fútbol". El motivo de estas declaraciones, que supusieron un completo terremoto en la época, no era otro que su interés por salir del Sporting rumbo a un Barcelona que ansiaba tener al mejor delantero de España. ¿El inconveniente? La negativa de los rojiblancos para dejarlo salir amparándose en una ley que el propio Quini logró romper: el derecho de retención.

Quini y la lucha que abrió el fútbol español al mundo

El Brujo, además de ser el máximo goleador de la historia del Sporting y un delantero de leyenda, también fue una pieza clave para entender hoy en día el mercado de fichajes, las cláusulas de rescisión y el propio derecho laboral de los futbolistas.

LA NUEVA ESPAÑA repasa junto al exseleccionador campeón del Mundo con España, Vicente del Bosque, el expresidente de la Federación Española, expresidente de la UEFA y fundador de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Ángel María Villar, y los periodistas José María García y Pedro Pablo Parrado los entresijos de lo que fue el traspaso de Quini al Barcelona que, a la postre, acabaría sentenciando el derecho de retención.

Desde la fundación de la liga, en 1928, los clubes eran dueños y señores del destino de sus futbolistas gracias a lo que se denominaba como derecho de retención, es decir, que los equipos podían mantener de forma indefinida a sus futbolistas a cambio de subirles un 10% de su sueldo. Sin cláusulas de traspaso o presiones de los jugadores por salir, estos eran "presos" de sus equipos hasta que los mandamases decidieran dejarlos marchar, no sin antes ingresando una generosa cuantía a cambio.

"Era algo que existía de toda la vida y que iba en contra de los futbolistas", recuerda Vicente del Bosque. "El reglamento te unía al club desde que eras niño hasta el final de tu carrera si así lo decidía el equipo", completa Villar. Esto afectó de buena manera a Quini, que para la segunda mitad de los 70 ya cosechaba con el Sporting un ascenso, tres trofeos de máximo goleador de Primera División y otros dos de Segunda y unas cuantas internacionalidades con la selección.

"La primera oferta del Barça fue de 50 millones de pesetas, pero la rechazaron", explica el periodista Pedro Pablo Parrado. El Sporting se acogió al derecho de retención para quedarse con Quini durante varios años. No obstante, El Brujo nunca presionó de más al club de sus amores y siempre buscó un beneficio mutuo, como apunta José María García. "Quini se portó muy bien con el Sporting y tenía un gran problema: que nunca sabía decir que no, por lo que no quería quedar mal con el club", señala García. "Finalmente, se acabó marchando a Barcelona por algo más de 80 millones de pesetas que para aquella época era una auténtica animalada", añade Parrado.

El tira y afloja entre el delantero y la directiva del Sporting llevó a que El Brujo mostrara su malestar en las páginas de "Don Balón". Aseguraba que el Sporting había "cometido una injusticia" al no dejarle salir y que no quería dañar al equipo ni a su afición "que merece un gran respeto", sino labrarse un futuro que por aquel entonces los futbolistas no tenían asegurado. "Si deseo marchar es pensando en mi futuro (...) me quedan pocos años de vida profesional, tengo una familia detrás y las oportunidades magníficas que se me presentaron seguramente no volverán a aparecer", detallaba el delantero.

Por suerte para él, la oportunidad sí que volvió a aparecer y el fichaje se cerraría en 1980 siendo uno de los primeros en superar la barrera del derecho de retención. Jugó su última temporada con el Sporting (1979-80) siendo Pichichi en Primera (24 goles) e incorporándose al Barça con 31 años, donde sumaría dos Pichichis más. "Los futbolistas llevábamos tiempo reclamando unos derechos al igual que los trabajadores y los que organizamos las movilizaciones lo hicimos con el convencimiento de que era una cosa buena, y así se vio", narra Del Bosque que apoyó la causa que encabezaban el delantero del Madrid, Juan Gómez, Juanito, y el portero del Atlético, Manolo Esteo.

"Era algo en contra nuestra y que llevaba toda la vida. Se implicó gente conocida del fútbol y eso arrastró a que muchos otros se sumasen", rememora Del Bosque, resaltando también la figura de Quino, delantero del Betis y primer presidente de la AFE. En este grupo también estaba Villar, que ya como jugador adoptó gran importancia en la creación del sindicato de futbolistas que acabaría siendo la AFE en enero del 1978. Unos meses después, en marzo, llegaría la "Huelga de las botas caídas" con el plantón de los jugadores en plena jornada de Liga. "Luchamos para abolir una norma injusta y adoptar mejores derechos", reitera Villar que también habla del caso de Quini. "Fuimos compañeros de selección y fue algo sonado en la época", menciona.

"Te tenían preso", reitera Parrado, que señala que la economía de los equipos "estaba manga por hombro" y que la forma de defenderse ante la capacidad económica de los Barça y Madrid de turno era echar mano a esas subidas salariales. "El Sporting pagaba bien y tenía socios, pero no se podía comparar", explica el periodista. García, por su parte, incide en la visión de los jugadores que Quini expresó cuando señalaba que no le quedaba muchos años como futbolista. Tenía 27 recién cumplidos.

"Ganaban muchísimo menos que ahora y a los 30 años ya se les consideraba mayores", añade García. Por suerte, el Brujo pudo volar y llevar sus goles a un Camp Nou sentando un precedente. No obstante, no fue hasta marzo de 1985 cuando apareció en escena el Real Decreto 1006/85 con el que se daba por abolido el derecho de retención y se daba comienzo a la era de las cláusulas de traspasos. Pero Quini fue uno de los que abrió el camino.