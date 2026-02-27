El sportinguismo recuerda a Javier Dorado en el primer aniversario de su fallecimiento: "Su legado sigue vivo"
El defensa defendió la camiseta del Sporting en 152 encuentros
El 27 de febrero es una de las fechas marcadas en el calendario del Sporting para honrar aquellas leyendas rojiblancas que ya no están. La mala fortuna quiso que el mismo día que fallecía Quini, en su caso en 2018, también nos dejaba Javier Dorado en febrero del 2025.
En el primer aniversario del fallecimiento del defensa, el sportinguismo ha querido recordar su figura en redes sociales con mensajes ensalzando a uno de los defensas que más cariño tuvo de la afición en uno de los momentos más complicados del club.
"Su legado sigue vivo en El Molinón y en cada corazón sportinguista. Nuestro recuerdo y cariño para sus familiares y para toda la familia sportinguista. Que su memoria nos inspire a defender estos colores con el mismo orgullo y humildad que ellos demostraron siempre", publicaban en redes sociales desde la cuenta de Unipes en una publicación dedicada tanto al Brujo como a Dorado.
La muerte del exdefensa en febrero de 2025, a los 48 años, causó una profunda conmoción en el mundo del fútbol y en el Sporting de Gijón, club donde militó en dos etapas, disputó 152 partidos, y donde fue un jugador muy querido e imperante.
Dorado llevaba su enfermedad con enorme resiliencia. Desde que se le diagnosticó la leucemia contra la que estuvo combatiendo siete años, siempre se enfrentó a ella con optimismo y fuerza. E incluso trató en todo momento de ser un sostén para otros enfermos con su historia de superación.
“Ayudar a los demás es una motivación”, llegó a confesar el ex jugador en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Dorado siempre se rebeló ante la crudeza de la enfermedad, soportando hasta cuatro recaídas en periodos distintos.
