El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: Oca y la dupla ofensiva

Llega la jornada 28 de esta apasionante Liga Hypermotion al vetusto Molinón con la visita de un recién descendido como es el CD Leganés, que precisamente no está atravesando un momento cómodo en la competición y se encuentra muy lejos de las expectativas iniciales.

Los madrileños tienen uno de los límites salariales más altos de la categoría, pero nunca han dado un nivel competitivo a lo largo del año que les sitúe como candidatos reales a recuperar la categoría. No han tenido continuidad ni en resultados ni en rendimiento, y eso les ha llevado a una mediocridad futbolística inesperada para su potencial.

De la mano de un técnico contrastado como Paco López comenzaron el nuevo proyecto con el único objetivo de regresar a Primera División. Sin embargo, pronto los resultados y las sensaciones que transmitía el equipo sobre el verde hacían presagiar que no iba a ser una temporada sencilla. Nunca encontraron una identidad clara que hiciera pensar en cotas importantes.

La salida de Paco López trajo al banquillo al técnico del filial, Igor Oca, un entrenador con poca experiencia en el fútbol profesional español que lanzó de inicio un mensaje de ruptura total con la etapa anterior y, en mi opinión, equivocado a la hora de evaluar el trabajo del staff previo. En la práctica, todo quedó en poco: el equipo siguió sin estabilidad competitiva, capaz de lo mejor y de lo peor. Quizás cuando llegas desde abajo hay que respetar más el trabajo realizado en tu propio club en el primer equipo y la trayectoria de compañeros con experiencia contrastada… Cosas de fútbol, amigos.

El mercado invernal fue poco movido para los pepineros: salidas como las de De la Fuente y Pauwels y dos incorporaciones contrastadas como el centrocampista Dani Rodríguez, procedente del Mallorca, y el delantero Asue, llegado desde la Superliga china.

Es un equipo con solo ocho victorias en su casillero, cuatro de ellas como visitante. Le cuesta mucho ganar, aunque tampoco es fácil de batir: ha encajado 28 goles, siendo uno de los conjuntos más sólidos en esa estadística. Pero esos números no le han servido para mirar hacia arriba ni para alejarse definitivamente de las posiciones peligrosas, que siguen a solo cuatro puntos. Sobre todo, no le han permitido ofrecer un nivel competitivo acorde a su potencial económico.

En las últimas jornadas ha utilizado sistemas como el 1-4-3-3 o el 1-4-2-3-1, buscando controlar el ritmo y la posesión para mandar en los partidos. Es un equipo que quiere llevar la iniciativa y hundir al rival, pero su falta de pegada y ciertos errores defensivos le han impedido encontrar continuidad en juego y resultados. Hablan de control, pero en la práctica son poco solventes en las dos áreas.

El CD Leganés parece tener jugadores de alto nivel para la categoría, pero no lo demuestra con regularidad. Da la sensación de contar con futbolistas solventes defensivamente, pero tampoco lo reflejan siempre sobre el campo. Esa indefinición explica su situación actual.

En portería, Juan Soriano, uno de los guardametas de más nivel de la categoría, aporta seguridad y poso competitivo. La línea defensiva cuenta con centrales con experiencia en Primera División como Aguilar, Maras, Sanz o Miguel, además de laterales profundos y potentes en los desdoblamientos como Peña y Franquesa, aunque les cuesta dominar sus situaciones defensivas.

En el doble pivote encontramos perfiles físicos y posicionales como Cissé, Melero y Diawara, que aportan equilibrio. No son centrocampistas de gran brillantez técnica, pero entienden bien el juego y sus propias limitaciones, ofreciendo un buen balance ataque-defensa.

La calidad diferencial la ponen jugadores con muy buena relación con el balón como Óscar Plano, Juan Cruz, Dani Rodríguez o Roberto López, capaces de actuar en distintos sectores del ataque y generar desequilibrio. Futbolistas con talento en posesión, aunque con dificultades cuando el equipo debe defender.

La velocidad y el desborde los aportan Naim y Duk, extremos intermitentes pero muy peligrosos en acciones ofensivas. En posiciones más adelantadas aparecen perfiles potentes y con gol como Diego García, Álex Millán y la reciente incorporación Asue, tres delanteros de nivel alto para la categoría.

No será un partido sencillo, tanto por la calidad del rival como por su necesidad. El CD Leganés tiene capacidad para ganar en cualquier campo de la Liga Hypermotion, pero también es capaz de no ofrecer un rendimiento acorde a su potencial económico y deportivo. Segundo partido consecutivo en casa para los rojiblancos. Toca dejarse de excusas e ir de verdad a por los tres puntos. Demostrar que el equipo tiene nivel y corazón para pelear por una de esas seis primeras plazas.

Sacar la mejor versión de los jugadores es la misión de Borja Jiménez y su staff. Entender que cuando Corredera y Gelabert juegan en su hábitat natural hacen mejores a sus compañeros; que cuando el equipo compite al máximo y minimiza errores, la calidad ofensiva y El Molinón marcan diferencias; que cuando Juan Otero es importante, el equipo vuela; y que se necesita al mejor Dubasin. No solo se vive de goles y penaltis: el "Pingüino" debe dar un paso adelante por el bien colectivo.

Noticias relacionadas

Si la dupla ofensiva eleva su rendimiento, el equipo crecerá de manera notable y será difícil que no se cumplan los objetivos. Cosas de fútbol, amigos… A disfrutar.