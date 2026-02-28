Mareo reestrenará su cafetería este lunes y con la presencia de Alejandro Irarragorri

La reforma integral que ha experimentado Mareo en los últimos años y que ha sido uno de los puntales de la inversión del Grupo Orlegi desde su llegada a Gijón estará concluida este lunes con la finalización de las obras de la cafetería.

Coincidiendo con la presencia de Alejandro Irarragorri para el partido de mañana contra el Leganés, el máximo dirigente del Sporting será el que corte la cinta en la inauguración prevista para ese día y desde el club confían en tenerla abierta al público a finales de esta próxima semana para dar servicio en su primer gran evento: la fase nacional de la Liga Genuine que llegará a Mareo el 7 y 8 de marzo.

Con el nombre de "Mareo Sports Bar", se espera que sea una de las nuevas fuentes de ingreso del club, además de un espacio de encuentro para empleados, aficionados y seguidores de otros equipos. Desde el seno del club se le da una especial importancia a esta reforma, ya que será la que ponga el broche a la fase final enmarcada en la gran lista de cambios que experimentó Mareo desde la llegada del Grupo Orlegi y que, en parte, estuvo apoyada por los fondos CVC que aportaron sobre 14 millones de euros.

La nueva cafetería estará abierta al público la próxima semana, aunque no dispondrá de todas sus facilidades, puesto que faltaría por adecentar el terreno en donde se encuentra ahora el bar y los baños provisionales. Con un espacio a la entrada habilitado para la terraza, la parte trasera también podrá ser utilizada en un futuro como zona de descanso al aire libre con más mesas.

Noticias relacionadas

La última fase de las obras que concluirá esta próxima semana comenzó hace ya unos años. A mediados del 2024 se presentaron los nuevos espacios dedicados a los futbolistas y la actividad deportiva. En ella se llevó a cabo la creación de los nuevos vestuarios, gimnasio y la clínica. También se remodeló por completo el campo número 4, que pasó a ser de césped híbrido y se acometió la urbanización del entorno del edificio principal, con la construcción de la segunda puerta de acceso a las instalaciones, así como la remodelación de las cabañas del Campus de Mareo.