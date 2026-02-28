El Sporting se acoge al poder del Molinón para volver a la senda de la victoria: doce encuentros en casa contra el Leganés y ni una sola derrota

La historia no marca el futuro, pero ayuda a contextualizar lo que puede venir. En el caso de los Sporting-Leganés, los rojiblancos mantienen un historial inmaculado en los doce encuentros que se disputaron en El Molinón. Un balance de cuatro victorias y ocho empates que pueden servir de impulso para recuperar la senda de la victoria esta temporada y conseguir el empujón necesario para afrontar el mes de marzo con fuerzas.

Todo comenzó en la temporada 1998/1999. Después de 21 campañas en la máxima categoría, el Sporting volvía a Segunda y de la peor forma, en la infame temporada de los 13 puntos. En la categoría de plata se enfrentaría por primera vez al Leganés en El Molinón, con un 0-0 intrascendente para ambos en la jornada 16. Para la campaña siguiente, la cosa ya fue a mejor y los rojiblancos se impusieron con un contundente 3-0, la mayor ventaja que han conseguido como local ante los pepineros.

La monotonía regresaría las cuatro temporadas siguientes, de la 2000/2001 a la 2003/2004 con cuatro empates seguidos en El Molinón. En el primero de ellos, la igualada se conseguía con uno de los dos tantos anotados por el ahora delegado Mario Cotelo. En el siguiente encuentro, los rojiblancos salvarían un punto tras jugar con nueve casi veinte minutos. Repetirían resultado en los dos compromisos siguientes en el municipal rojiblanco, el último de ellos con gol en el bando pepinero de Calabria, que acabaría recalando en el Sporting al año siguiente.

No se volvería a cruzar gijoneses y madrileños hasta la 2014/2015. Con los Guajes, el Sporting ganaría por 2-1 al cuadro que entrenaba Asier Garitano. El mismo resultado se repetiría dos temporadas después, en el primer encuentro entre ambos equipos en Primera División.

Con ambos conjuntos de nuevo en Segunda en la 2020/2021, el punto de penalti repartiría los puntos. Djuka adelantó a los rojiblancos tras una pena máxima provocada por Cuellar, portero del Leganés por aquel entonces, y Bastón igualaría en el 96 tras un penalti más que polémico.

En las dos campañas siguientes, el Sporting ganaría primero por 2-1 y volvería a empatar 2-2. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras en El Molinón fue en la temporada 2023/2024, con Borja Jiménez como técnico del Leganés el año que ascendió a Primera. El central Sergio González adelantaría a los madrileños a la media hora con un gol desde el suelo y tras un gran barullo en el área. La igualada la haría Otero de penalti y el sportinguismo reclamó otra pena máxima muy clara sobre Cote que ni el árbitro, ni el VAR señalaron.