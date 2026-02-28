El Sporting Genuine, protagonista al descanso ante el Leganés
El club presentará al equipo rojiblanco, que el 7 y 8 de marzo será anfitrión en Mareo de la fase nacional de su competición
El Sporting Genuine está a una semana de afrontar uno de sus compromisos más especiales. El conjunto será anfitrión la fase nacional de la Liga Genuine, celebrada el 7 y 8 de marzo en Mareo. Pero antes, los jugadores tendrán su puesta de largo ante su público. En el descanso del Sporting-Leganés será presentada la plantilla al completo para que la afición rojiblanca conozca de primera mano a los jugadores que portarán la camiseta rojiblanca en estas dos fechas.
Detrás de este logro se encuentra el gran empeño de la "Fundación Marea Rojiblanca" por trasladar este evento a Gijón, donde se ha ido trabajando con tesón para impulsar un proyecto que ya camina por sí solo.
El buen resultado en 2022, cuando Mareo debutó como sede de la Liga Genuine, ha llevado a repetir en esta ocasión. Esta fase nacional cuenta con una gran acogida por parte de la gran mayoría de clubes que tienen un dedicado a esta categoría. En el caso del Sporting, está formado por 31 jugadores que se verán las caras en el terreno de juego el próximo fin de semana ante el Mirandés (7 de marzo, 18.00 horas) y Real Zaragoza (8 de marzo, 11.00 horas).
Para impulsar el apoyo al Genuine, como ya hicieran en otras ocasiones, saltarán al terreno de juego de El Molinón para que la afición conozca uno por uno a los integrantes de la plantilla y se animen a acudir a Mareo para seguir el desempeño del equipo.
A diferencia de lo que acostumbran las competiciones convencionales, en la Liga Genuine las victorias y los goles quedan a un margen para dar paso a la integración de personas con discapacidad intelectual en los deportes colectivos. Se espera que más de 300 personas acompañen a los equipos participantes en estas dos jornadas y cerca de 20 mil insuflen hoy ánimos en el cuadro sportinguista que participará en ellas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El detenido por el homicidio de un mendigo en Gijón solía dormir junto a la víctima, que tenía un corte de cinco centímetros en el cuello
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la 'campaña específica de control': la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos