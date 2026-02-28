El Sporting Genuine, protagonista al descanso ante el Leganés

El Sporting Genuine está a una semana de afrontar uno de sus compromisos más especiales. El conjunto será anfitrión la fase nacional de la Liga Genuine, celebrada el 7 y 8 de marzo en Mareo. Pero antes, los jugadores tendrán su puesta de largo ante su público. En el descanso del Sporting-Leganés será presentada la plantilla al completo para que la afición rojiblanca conozca de primera mano a los jugadores que portarán la camiseta rojiblanca en estas dos fechas.

Detrás de este logro se encuentra el gran empeño de la "Fundación Marea Rojiblanca" por trasladar este evento a Gijón, donde se ha ido trabajando con tesón para impulsar un proyecto que ya camina por sí solo.

El buen resultado en 2022, cuando Mareo debutó como sede de la Liga Genuine, ha llevado a repetir en esta ocasión. Esta fase nacional cuenta con una gran acogida por parte de la gran mayoría de clubes que tienen un dedicado a esta categoría. En el caso del Sporting, está formado por 31 jugadores que se verán las caras en el terreno de juego el próximo fin de semana ante el Mirandés (7 de marzo, 18.00 horas) y Real Zaragoza (8 de marzo, 11.00 horas).

Para impulsar el apoyo al Genuine, como ya hicieran en otras ocasiones, saltarán al terreno de juego de El Molinón para que la afición conozca uno por uno a los integrantes de la plantilla y se animen a acudir a Mareo para seguir el desempeño del equipo.

A diferencia de lo que acostumbran las competiciones convencionales, en la Liga Genuine las victorias y los goles quedan a un margen para dar paso a la integración de personas con discapacidad intelectual en los deportes colectivos. Se espera que más de 300 personas acompañen a los equipos participantes en estas dos jornadas y cerca de 20 mil insuflen hoy ánimos en el cuadro sportinguista que participará en ellas.