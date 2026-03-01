El círculo de 14 millones para un "Mareo del futuro": las reformas de la escuela de fútbol desde la llegada de Orlegi

En el palco de El Molinón estará esta tarde Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración del Sporting de Gijón, para presenciar el encuentro ante el Leganés. No será el único compromiso a destacar en la agenda del máximo responsable del Grupo Orlegi, ya que mañana será el encargado de dar por inaugurada el Mareo Sports Bar, la nueva cafetería de la escuela de fútbol.

Este edificio, además de que será una nueva fuente de ingresos para el club, es para el grupo la rúbrica de lo que han sido cuatro años de transformación en Mareo, de ahí la importancia que tiene para el club la conclusión de esta reforma integral.

En noviembre de 2022 se dio inicio a una revolución que comenzó por lo estrictamente deportivo. Con la inyección de capital del fondo CVC de 17 millones, 14 de ellos fueron íntegramente a Mareo.

Los primeros frutos se vieron en agosto de 2023, con la inauguración de la residencia de Mareo. Los siguientes cambios se fueron viendo en los siguientes meses, con la remodelación de los tres vestuarios principales, el gimnasio y la clínica. A su vez, también se centraron los trabajos en los terrenos de juego. Primero en el campo número 2, que pasó a ser híbrido y, más tarde con el 1, el 4 y el 5.

Para abril del 2024 llegó la gran presentación, con Javier Tebas como invitado, en donde se daban por concluidas todas las reformas en el edificio principal y se anunciaban los planes para la fase final.

En esta última parte se acometieron reformas de urbanización del entorno tales como la creación de una segunda entrada para jugadores y personal, ampliación del aparcamiento privado, el lavado de cara de las cabañas del Campus de Mareo o los paneles de separación entre los campos y el resto de espacios.

También se levantó un nuevo edificio para el fútbol base, presentado el año pasado, y se comenzó con la reforma de la cafetería que culminará este lunes y pondrá la guinda a "la Escuela de Fútbol de Mareo del futuro", que anunciaban desde Orlegi cuando se ideó el proyecto.

Con el Mareo Sports Bar se cierra el periplo de reformas, pero se da comienzo a la nueva etapa del bien más preciado del sportinguismo. De ahí que el propio Alejandro Irarragorri sea el que presente la inauguración de la nueva cafetería que se espera que esté abierta al público en los próximos días.