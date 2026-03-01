Una emergencia médica obliga a detener el partido del Sporting a los cuatro minutos
El encuentro ante el Leganés se detiene por una indisposición de un aficionado y los jugadores se retiran al vestuario
Apenas había empezado a rodar el balón, y el árbitro solicitó detener el juego a los cuatro minutos el encuentro disputado entre el Sporting y el Leganés. Algo estaba sucediendo en uno de los fondos de El Molinón. La llamada a los servicios médicos en el anillo superior de la esquina entre el fondo sur y la grada este evidenció lo que poco después se anunció por megafonía: "Se está atendiendo una emergencia médica". Mientras los sanitarios realizaban su trabajo, los jugadores peleotearon entre ellos a la espera de que pudiera retomarse el juego.
LaLiga tiene establecido un protocolo de actuación en el caso de emergencias médicas en los estadios de fútbol. El mismo que se activó esta tarde en El Molinón para tratar de dar la mejor y más rápida atención a los afectados. Pasados más de diez minutos, se anunció que el partido se suspende momentáneamente, siguiendo instrucciones de seguridad.
