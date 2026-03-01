El mensaje del Sporting de Gijón al aficionado fallecido en El Molinón y "abonado desde hace 40 años"

"Estamos todos muy tristes". El Sporting de Gijón compartió una nota para informar sobre el fallecimiento de un seguidor rojiblanco durante el partido que se estaba disputando este domingo en El Molinón ante el Leganés. El club rojiblanco lo hizo detallando que "El Real Sporting de Gijón lamenta el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón". Se trataba, además, de un sportinguista con un amplio vínculo con la entidad gijonesa. El propio Sporting señaló que era "abonado del club desde hace 40 años".

Consternación en El Molinón por el fallecimiento

"Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", continuó el Sporting para hacer extensivo su pésame por lo sucedido en una tarde en la que toda la grada esperaba disfrutar de una victoria de su equipo ante el Leganés. La atención médica y el dispositivo desplegado para atender al afectado no fue suficiente para evitar su fallecimiento.

"El Real Sporting agradece el trabajo de todo el personal sanitario y de seguridad hoy en El Molinón, y el comportamiento ejemplar, en todo momento, de nuestra afición y la del CD Leganés", completó la entidad gijonesa.