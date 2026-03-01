Así fueron las reuniones que decidieron la suspensión del Sporting de Gijón-Leganés y el aplazamiento al lunes

Hasta última hora del domingo no estaba claro que el Sporting de Gijón–Club Deportivo Leganés se pudiese reanudar este lunes. ¿El motivo? La dificultad que encontró el club madrileño para encontrar un hotel con la capacidad suficiente para alojar a toda su delegación. La disputa del Premier Padel P2 Gijón llenó los hoteles de la ciudad y, por momentos, puso en duda que se pudiese disputar el encuentro en El Molinón este lunes, a partir de las 20.00 horas. Finalmente, el Leganés se alojó en el Silken Monumental Naranco, en Oviedo, adonde llegó ayer a las 20.40 horas. De hecho, esta mañana tenía previsto realizar una sesión de activación en El Requexón.

Así se gestó la suspensión y el aplazamiento

La decisión de suspender el encuentro en El Molinón y el aplazamiento del partido responde a una consecuencia lógica tras la muerte de Constantino Rodríguez, socio de plata del Sporting de Gijón, tras una grave indisposición a los cuatro minutos de juego. Desde que Daniel Palencia, el árbitro, acordó la suspensión temporal del partido, los acontecimientos para decretar la suspensión definitiva y, después, la elección de la fecha se desarrollaron así, según precisan distintas fuentes. En todo este proceso —unas cinco horas hasta que finalmente la elección de la fecha fue definitiva— tuvo mucha influencia la figura del Director de partido. Este responsable, que trabaja para LaLiga, estableció varias reuniones en un proceso de toma de decisiones que debía ser rápido. La primera, con los responsables de seguridad de los dos clubes. Después, otra con los directivos: Alejandro Irarragorri y José Riestra, por parte del Sporting, y Jeff Luhnow, por parte del Leganés.Es ahí cuando, una vez se conoce el fallecimiento de Constantino Rodríguez, socio de plata del Sporting, ambas entidades proponen al director de partido suspender el encuentro y se redacta un informe para apoyar esta decisión por causa de fuerza mayor. Con este informe, la decisión de suspender el partido la toma Daniel Palencia, árbitro principal. En cualquier caso, nadie dudó en ningún momento de las dos grandes decisiones de esta crisis: ni de suspender el partido ni de que la fecha idónea para reanudarlo fuese este lunes.A partir de ahí, un domingo muy intenso de contactos a tres bandas y con la Federación Española pendiente, aunque en un segundo plano. Se abrieron constantes conversaciones entre el Sporting, el Leganés y LaLiga. Hubo dos figuras clave: la del director de partido y la de Víctor Manuel Martín Ortega, jefe de gabinete de presidencia de LaLiga desde marzo de 2020.

Comunicación estrecha entre clubes

Irarragorri y Luhnow mantuvieron durante todo el domingo constantes comunicaciones para alcanzar la mejor solución. Ambos mantuvieron una reunión informal en uno de los pasillos de El Molinón. En todo momento, las dos entidades consideraron que lo mejor era no dejar pasar los días y que el partido se disputase cuanto antes, es decir, si se podía, el lunes.El Sporting puso al Leganés todo tipo de facilidades para que el encuentro se reanudase cuanto antes. Además, los dos clubes mantuvieron contactos permanentes con LaLiga. Una vez que se desbloqueó el asunto del alojamiento del Leganés, se acordó que la disputa del partido debía ser este lunes a partir de las 20.00 horas, después de que durante algunos momentos de la tarde se especulase con que el encuentro se podría disputar a las 20.30 horas.

Gestión de localidades para el Sporting–CD Leganés

Los aficionados que adquirieron localidades para el encuentro de este domingo podrán utilizar la misma entrada en la reanudación del partido, que se disputará este lunes 2 de marzo a las 20.00 horas en El Molinón. En caso de pérdida o extravío de las localidades, deberán ponerse en contacto con aficionado@realsporting.com, indicando en el correo electrónico los datos de la compra para poder gestionar una nueva entrada para el partido. Aquellos aficionados que no puedan asistir al encuentro y deseen solicitar la devolución del importe de las localidades podrán ponerse en contacto con aficionado@realsporting.com para iniciar la gestión del reintegro del precio de la entrada. Los abonados podrán acceder a este partido con el carné de la temporada 2025/26.Las taquillas de El Molinón estarán abiertas este lunes desde las 11.00 horas hasta el inicio del encuentro para solventar cualquier incidencia.