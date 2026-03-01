El Sporting de Gijón y el Leganés negocian para fijar una nueva fecha: ya barajan día y hora

El Sporting y el Leganés ya negocian para fijar día y hora para disputar el partido que acaba de ser suspendido por la muerte de un aficionado. En principio, ambos equipos quieren jugar mañana, lunes, a las 20 horas, para que el cuadro madrileño no tenga que volver a viajar, aunque la fecha, por el momento, no está confirmada. Ambos entrenadores, junto con sus respectivas directivas, se encuentran negociando en estos momentos en los vestuarios de El Molinón.

Juan Plaza

Apenas había empezado a rodar el balón, y el árbitro solicitó detener el juego a los cuatro minutos el encuentro disputado entre el Sporting y el Leganés. Algo estaba sucediendo en uno de los fondos de El Molinón. La llamada a los servicios médicos desde el anillo superior de la esquina entre el fondo sur y la grada este evidenció lo que poco después se anunció por megafonía: "Se está atendiendo una emergencia médica". Mientras los sanitarios realizaban su trabajo, los jugadores pelotearon entre ellos a la espera de que pudiera retomarse el juego. El afectado, atendido tras la bocana de acceso de la grada. No se pudo salvar su vida.

LaLiga tiene establecido un protocolo de actuación en el caso de emergencias médicas en los estadios de fútbol. El mismo que se activó esta tarde en El Molinón para tratar de dar la mejor y más rápida atención a los afectados. Pasados más de diez minutos, se anunció por megafonía que el partido se suspendía momentáneamente, siguiendo instrucciones de seguridad. Los futbolistas se retiraron a los vestuarios a la espera de que pudiera solucionarse y continuar con el encuentro. No fue posible.