¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?

Después de más de media hora de parón, el partido entre el Sporting de Gijón y el Club Deportivo Leganés, que se disputaba este domingo 1 de marzo en El Molinón, ha quedado suspendido por una emergencia sanitaria tras el fallecimiento de un aficionado que se encontraba en la grada, en la esquina entre el Fondo Este y el Fondo Sur. Ha sido el speaker del estadio rojiblanco quien ha anunciado por megafonía la suspensión oficial del encuentro debido a una “emergencia médica”.

Posteriormente, el club ha solicitado a los aficionados que abandonaran el estadio siguiendo las indicaciones del personal de seguridad. A las 17.00 horas, momento en el que el partido debía haberse ido al descanso, El Molinón se encontraba ya casi completamente vacío. En el recinto solo permanecían algunos rezagados a punto de abandonar el estadio, además del personal del club, los servicios de seguridad y los periodistas que cubrían el encuentro.

¿Por qué se ha suspendido el partido y qué dice el protocolo?

El encuentro quedó detenido cuando apenas se habían disputado cuatro minutos de juego. En el momento en que el speaker anunció la suspensión, el estadio estaba lleno, con miles de personas ocupando sus asientos y esperando respetuosamente una posible reanudación. La suspensión de un partido de fútbol en LaLiga en este tipo de circunstancias no es automática y depende de diversos factores, como el momento del partido, el impacto emocional del suceso o el criterio arbitral, según recoge artículo 263 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol. La redacción de este artículo deja en manos de los actores implicados en cada partido la decisión de suspender o no el choque.

Juan Plaza

¿Quién ha decidido la suspensión del partido del Sporting?

En el caso del encuentro en El Molinón, el Director de Partido se ha reunido con Alejandro Irarragorri y José Riestra, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports y presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, además de Jeff Luhnow, presidente del Club Deportivo Leganés. Entre todos han decidido la suspensión del partido por fuerza mayor. Aunque esa decisión la ha tomado en última instancia el árbitro, Daniel Palencia, del Comité Vasco.

El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada / LNE

El Sporting trasladó a los periodistas que cubren la actualidad del club, a través del grupo de WhatsApp habilitado, que el partido quedaba “suspendido por una emergencia médica” y que “en estos momentos la prioridad es la seguridad de todos los asistentes”.