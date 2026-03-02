Borja Jiménez, indignado por el penalti anulado a Dubasin: "Nada de lo que ha ocurrido tiene sentido, el videoarbitraje no vino para esto"

El Sporting no pasó del empate ante el Leganés (0-0) pese a disponer de mejores ocasiones para llevarse los tres puntos. El cuadro rojiblanco y El Molinón protestaron el penalti anulado y el técnico abulense se mostró indignado tras el partido en la sala de prensa.

Estos dos días. "Lo primero de todo mostrar nuestro afecto y nuestras condolencias a toda la familia. Queríamos dedicarle la victoria a Tanti, para nosotros era un motivo más, pero no hemos sido capaces. Han sido 24 horas difíciles para todos, no se puede olvidar lo que ocurrió aquí ayer delante de todo el mundo. Esta, por desgracia, es la vida y el fútbol y cómo lo hayamos vivido nosotros pasa a un segundo plano. Hay que pensar en sus familiares que son los que realmente lo estan pasando mal".

El fallo del semiautomático. "No nos han explicado nada porque nada de lo que ha ocurrido tiene sentido. Estábamos viendo las imágenes y es una acción que ocurre dos o tres pases antes de un penalti muy claro. Nadie sabe si es penalti o no, el arbitro lo indica y no sé quien le habrá llamado de segundas para que decidiera no pitarlo. El videoarbitraje no vino para estas cosas, y menos si falla. Igual los dos puntos que tendríamos que tener en el casillero, para nosotros a final de año puede suponer una cosa u otra ¿quién se hace responsable de lo que supone consegir un objetivo o no? Pues nadie. Ha fallado, mañana nos pedirán disculpas la Federación y La Liga y en diez días se nos habrá olvidado. No es la función del VAR porque hemos estado ocho minutos parados. Pensé que se volvía a suspender el partido, no tiene ningún sentido. Hoy los perjudicados somos nosotros, tendrá la repercusión de un día y nosotros y tenemos dos puntos menos".

¿Cree que ha condicionado esa acción para el devenir del partido? "Sí, claro. No es lo mismo ir 1-0 en el minuto 30 que no. Luego hemos tenido varias oportunidades y en líneas generales el equipo ha sido bastante superior al Leganés, que solo tuvo una buena ocasión de Dani en el primer tiempo. El videoarbitraje se equivoca y tenemos que intenar hacer más goles para ganar. Hoy nos ha tocado pagar el pato a nosotros de algo que no debería ser".

Los dos cambios en el once. "Son decisiones técnicas porque queremos recuperar la mejor versión de Gaspi, que para nosotros es muy importante y era la tercera semana en la que estaba disponible. La entrada de Diego por Brian fue un cambio natural".

La charla al descanso. "No hemos incidido en nada en especial, solo sobre cómo podíamos liberar los espacios de Duba y Gelabert y hemos hecho unos pequeños ajustes. Nada más".

Ferrari. "No es un delantero de mucha referencia, le gusta venir entre líneas y la mayoría de sus acciones son de descargas. Es donde mas cómodo se encuentra y, si le preguntas, estoy convencido de que prefiere jugar con un delantero que le fije y le de espacios. Es más un 10 llegador que un 9 fijo de espaldas, por eso es muy complementario a Otero y a Duba. Intentamos sacar siempre situaciones de envíos, hemos sacado alguna por el lado de Guille pero siempre buscamos que el equpo haga las cosas en función de los jugadores que están en el campo".

Tercer empate consecutivo. "Me voy con sensación de oportunidad fallida. Siempre que no ganamos lo pienso, pero no por nada especial de jugar en casa o fuera. Con nuestra afición, nuestros números son mejores en lo que va de año y queríamos ganar. Vamos a ir a Andorra con la misma intención. No creo que sea una oportunidad perdida por estos dos paytidos, pero hoy nos han ayudado a perder dos puntos. Hay que seguir y preparar la semana de la mejor manera".

Lo mejor que ha hecho el Sporting. "Hoy quizá nos ha faltado acierto en algunas situaciones con futbolistas que normalmente suelen hacer gol, pero no podemos decir nada de César, Duba y Juan, que de cada diez, lo normal es que hagan ocho o nueve. Hoy ha salido cruz. Tenemos que mejorar y generar más situaciones, no nos podemos quedar con cuatro o cinco, me hubiese gustado tener nueve. Necesitamos generar mucho más, independientemente de que haya alguien externo que no nos ayude".

Noticias relacionadas

Falta una victoria en el momento clave. "Nosotros llegamos en una situación compleja y ledimos la vuelta rápido. Estamos construyendo en esa fiabilidad y en tratar de tener más acierto para ganar más partidos. Tenemos nuestras carencias, que de vez en cuando nos hacen empatar o perder, pero quedan 42 puntos en juego, que es muchísimo. Es verdad que los de arriba han ganado y parece que estamos más lejos, pero puede cambiar la semana que viene. Vamos a tener cuatro ocinco partidos con enfrentamienros directos y hay que estar ahí. Hay que seguir intentándolo hasta el final para llegar con vida a las ultimas cinco jornadas".