Brazaletes negros y un minuto de silencio en el Sporting de Gijón para homenajear a "Tanti", fallecido en El Molinón: "Nos ha marcado a todos"

"Esta familia nos ha marcado a todos”. Con el Sporting de Gijón sumido en el luto, David Guerra, vicepresidente ejecutivo del club, expresó este lunes el sentir de la entidad tras el fallecimiento de Constantino Rodríguez, conocido como "Tanti", socio de plata rojiblanco, ocurrido este domingo en El Molinón durante el encuentro ante el CD Leganés. El Sporting de Gijón rendirá este lunes un sentido homenaje a Constantino Rodríguez, Tanti, en la reanudación del encuentro, prevista a partir de las 20.00 horas. Antes del inicio se guardará un minuto de silencio en su memoria y los jugadores rojiblancos portarán brazaletes negros como muestra de respeto y duelo por la pérdida de uno de los suyos.

El Sporting vive horas de luto y así lo trasladó Guerra, que este lunes, a eso de las 17.00 horas, se desplazó junto a Joaquín Alonso, responsable de Relaciones Institucionales del club, al tanatorio de Pola de Siero para trasladar personalmente el pésame, en nombre de la entidad rojiblanca, a la familia de Constantino Rodríguez. “Para aquellos que han estado en el estadio y lo han seguido se han dado cuenta de lo que significa el Sporting”, afirmó Guerra, que quiso destacar el comportamiento de la afición en un momento especialmente delicado. “En el estadio todo el mundo tuvo un respeto espectacular, incluso sin saber exactamente qué estaba sucediendo”, señaló, antes de añadir que desde el club “hemos intentado estar cerca y hoy toca acompañarles. Esperemos que podamos ayudar y estar cerca”. El vicepresidente ejecutivo del Sporting subrayó el vínculo de la familia de "Tanti" con la entidad rojiblanca. “Años y años de ser aficionados, socios, de abuelos a nietos”, expresó. “Muchos se han identificado con una familia trabajadora que vivía y era feliz. Me quiero quedar con eso”, añadió, lamentando que “desafortunadamente tuvimos que vivir algo que no queríamos” y reiterando que “han sido horas muy complejas”.

Guerra insistió en que el club debe ejercer un papel de acompañamiento en situaciones como esta. “El Sporting tiene que estar cerca de sus aficionados. Es un momento muy complicado y complejo”, dijo, explicando que “lo que era un momento de felicidad y disfrute de repente se convierte en otra cosa”. “No solo es a nivel de club o deportivo”, matizó. En ese sentido, el dirigente rojiblanco quiso agradecer la respuesta colectiva ante lo sucedido. “Quiero agradecer la labor y el compromiso de los sanitarios, de los que trabajaron y de los que ayudaron y acudieron a socorrer, del personal de seguridad, del CD Leganés, de los árbitros y de los aficionados”, enumeró. “Los aficionados esperaron pacientemente y entendieron la situación, y entre todos pudimos sobrellevar una situación tan negativa”, afirmó. El vicepresidente ejecutivo del Sporting incidió en que ahora lo prioritario es “ayudarles a pasar este mal trago” y confió en que “ojalá que el fútbol les ayude a largo plazo”. Sobre la gestión posterior al suceso, explicó que “dadas las circunstancias no hemos dado muchos pasos más allá de lo imprescindible”. “Había un protocolo, pero la situación del momento exigía sensibilidad. Todos estuvimos en sintonía, incluso los aficionados, que esperaron pacientemente”, expuso. “Haremos todo lo posible para reflejar el sentimiento de la afición y, como aficionados al fútbol, es lo que tenemos que hacer”, indicó.