Emocionante homenaje al aficionado del Sporting fallecido en El Molinón: flores en su butaca y el "Güelu dep" del Leganés

El Molinón vivió este lunes un homenaje a Constantino Rodríguez García, "Tanti", socio de plata del Real Sporting de Gijón, que emocionó de forma especial a la grada en los prolegómenos del partido reanudado ante el Club Deportivo Leganés.

Cinco minutos antes del inicio del encuentro, representantes del Sporting y del Leganés realizaron una ofrenda floral en el asiento que Tanti ocupaba el domingo en El Molinón. En esa butaca, el Sporting desplegó una camiseta rojiblanca de la presente temporada, serigrafiada con el mensaje “'Tanti', siempre con nosotros”, un gesto muy aplaudido por la grada. Durante ese momento, se pudo ver a los abonados que se sentaban habitualmente a su lado visiblemente emocionados mientras se depositaba la ofrenda floral.

El instante en el que se depositaron los ramos fue profundamente conmovedor y ganó todavía más carga emocional cuando el videomarcador mostró una imagen de "Tanti", provocando una nueva ovación de El Molinón.

Por megafonía, el Real Sporting agradeció al Leganés su “actitud ejemplar” tras la suspensión del partido del domingo, palabras que provocaron una nueva ovación. El Molinón aplaudió de manera unánime a todos los protagonistas del homenaje.

A ese primer ramo se sumaron otros dos, enviados por la Federación de Peñas del Sporting y por el Club Deportivo Leganés, en un homenaje conjunto que concentró el momento más emotivo de la tarde.

En representación del Sporting acudieron el presidente ejecutivo, José Riestra, y el vicepresidente ejecutivo, David Guerra. Por parte del Leganés estuvieron presentes Eduardo Cosín de Carvajal, vicepresidente del club madrileño, y Andrés Pardo Higueras, director de Fútbol.

A continuación, se guardó un minuto de silencio en memoria de "Tanti". El estadio quedó en completo silencio, en un momento de enorme emoción, con decenas de aficionados visiblemente afectados, muchos de ellos al borde de las lágrimas o con lágrimas en los ojos. Los jugadores de ambos equipos portaron brazaletes negros durante el encuentro.

Desde la zona ocupada por seguidores del Leganés se desplegó una pancarta con el mensaje “Güelu DEP”, que volvió a ser respondida con aplausos por parte de la afición sportinguista.