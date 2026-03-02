Longoria deja la presidencia del Marsella tras cinco años
El polémico despido de De Zerbi termina con la salida del asturiano del club francés
N. L.
El Olympique de Marsella anunció el reemplazo del asturiano Pablo Longoria tras cinco años en la presidencia del directorio del club y su puesto lo ocupará de manera interina Alban Juster, según explicó la entidad francesa en un comunicado. La decisión se inscribe en el marco de una reorganización "provisional, mientras se llevan a cabo los trámites necesarios para la búsqueda y designación de un nuevo presidente".
"Alban Juster, que lleva ocho años en el Olympique de Marsella, ocupaba hasta ahora el cargo de director general de Finanzas y Cumplimiento Normativo del club", indicó el equipo. Esta reorganización, agrega el comunicado, "garantiza la continuidad administrativa, financiera y operativa del Olympique de Marsella", que continuará "con todas sus actividades y prioridades deportivas y económicas". Según la prensa francesa, Longoria negociaba su salida del club tras el último episodio de las turbulencias que ha vivido en Marsella: el despido del entrenador Roberto de Zerbi. Unos días más tarde, el Marsella anunciaba que las funciones del español quedaban restringidas a la representación institucional del club.
