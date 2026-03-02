Longoria deja la presidencia del Marsella tras cinco años

El Olympique de Marsella anunció el reemplazo del asturiano Pablo Longoria tras cinco años en la presidencia del directorio del club y su puesto lo ocupará de manera interina Alban Juster, según explicó la entidad francesa en un comunicado. La decisión se inscribe en el marco de una reorganización "provisional, mientras se llevan a cabo los trámites necesarios para la búsqueda y designación de un nuevo presidente".

"Alban Juster, que lleva ocho años en el Olympique de Marsella, ocupaba hasta ahora el cargo de director general de Finanzas y Cumplimiento Normativo del club", indicó el equipo. Esta reorganización, agrega el comunicado, "garantiza la continuidad administrativa, financiera y operativa del Olympique de Marsella", que continuará "con todas sus actividades y prioridades deportivas y económicas". Según la prensa francesa, Longoria negociaba su salida del club tras el último episodio de las turbulencias que ha vivido en Marsella: el despido del entrenador Roberto de Zerbi. Unos días más tarde, el Marsella anunciaba que las funciones del español quedaban restringidas a la representación institucional del club.