Así fue el polémico fuera de juego que dejó al Sporting sin penalti ante el Leganés: siete minutos de VAR y... por milímetros
El colegiado decidió dejar sin efecto la pena máxima señalada en el área visitante tras derribo a Dubasin
O. N.
No iba ni un cuarto de hora de juego en El Molinón cuando el Sporting se frotaba las manos con un penalti. Un pase entre líneas dejó a Dubasin en disposición de armar la pierna para fusilar al portero del Leganés, en un movimiento de listo del atacante rojiblanco. El "Pingüino" acabó en el suelo al adelantarse a Lalo, quien se deslizaba por el suelo con las botas por delante con el ánimo de despejar la pelota. Acabó llevándose por delante al jugador del Sporting. Penalti de libro. El colegiado del encuentro, el vasco Daniel Palencia, señaló la pena máxima, y la sopresa llegó cuando, inmediatamente después, pidió a Duba que esperara para lanzarlo.
La revisión desde VAR avisó al árbitro de un posible fuera de juego. No concretamente de Duba. Era previo. La revisión de las imágenes mostró que el momento señalado es un balón controlado por Otero que dio paso a la acción en la que Duba cayó en el área. Tras siete minutos de deliberación, los que se añadieron después, y de tirar líneas, el colegiado decidió dar marcha atrás a su decisión, señalando el fuera de juego del colombiano. Las imágenes mostradas por la realización, en las que se apoyó la decisión arbitral, mostraron que se trató de un fuera de juego de milímetros, de menos de la punta de la bota.
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros