Refuerzos de EMTUSA, más de 1.000 personas y 24 equipos, así será La Liga Genuine en Mareo: "Pondremos a Gijón en lo más alto"

"Estoy segura de que pondremos a Gijón en lo más alto”. Con esa frase celebró Laura Kalb, presidenta de la Fundación de Orlegi Sports –Ganar Sirviendo–, que la ciudad haya conseguido albergar la fase 1 de la LALIGA GENUINE Moove 2025/26, que se disputará los días 7 y 8 de marzo, sábado y domingo, en la Escuela de Fútbol de Mareo. Lo hizo en un salón de actos abarrotado de jugadores del Sporting Genuine, en un ambiente distendido y con gran expectación ante una cita que situará a Gijón en el foco del fútbol inclusivo nacional. La competición reunirá a 24 equipos y 504 participantes dentro del torneo, con 380 personas desplazadas directamente por la organización, y se espera que más de 1.000 personas pasen por Mareo a lo largo del fin de semana entre expediciones, familiares, técnicos y público. La dimensión del evento convertirá a la ciudad en punto de encuentro del fútbol inclusivo durante dos jornadas que trascienden lo estrictamente deportivo. Además, el Acuario BIOPARC de Gijón abrirá sus puertas el sábado para todas las personas que así lo deseen, ampliando la experiencia más allá del terreno de juego.

“Es un proyecto que representa mucho más que un deporte. Nos hace sentir algo increíble. Hablar de inclusión nos llena de ilusión”, afirmó Kalb durante su intervención. La presidenta insistió en que la llegada de la fase a Gijón supone un motivo de orgullo colectivo y un reconocimiento al trabajo desarrollado desde el club y su Fundación. “Hoy el proyecto del Sporting y la Liga Genuine es algo que no es solo fútbol, representa los valores del deporte: compañerismo, inclusión, respeto…”, añadió. Kalb quiso dar las gracias “a todos los jugadores por su esfuerzo y a todos los entrenadores. Sin vosotros todo esto no sería posible”, subrayando que serán los verdaderos protagonistas del fin de semana. “Será un fin de semana de alegría”, aseguró la presidenta, convencida de que la ciudad responderá a la altura. “Fomentamos esos valores y esa inclusión. Representan todo lo que somos. Representan todo el deporte”, remarcó, en una intervención cargada de emoción.

El respaldo institucional lo trasladó Jorge González-Palacios, responsable de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, que destacó el orgullo municipal por acoger la competición. “Estamos muy orgullosos de vosotros en este Ayuntamiento y en esta ciudad. Es un placer presentar esta fase de la liga que tendrá lugar el sábado y domingo en Mareo”, señaló.El representante municipal enmarcó la cita en un fin de semana de intensa actividad deportiva en Gijón. “Este fin de semana Gijón va a ser un lugar de referencia. Vais a ser los grandes protagonistas de la ciudad”, afirmó dirigiéndose directamente a los jugadores del Sporting Genuine. González-Palacios explicó que desde el primer momento el Consistorio se comprometió a colaborar. “Cuando la Fundación nos vino a ver dijimos que pondríamos todo de nuestra parte, porque la organización de este evento no es nada sencillo”, apuntó. También detalló que se siguen ultimando algunas gestiones vinculadas al transporte y la coordinación con la Policía Local, y avanzó que se reforzarán los servicios de EMTUSA para facilitar el desplazamiento hasta Mareo. El responsable municipal animó a los jugadores en la recta final de su intervención. “Os damos a todos muchos ánimos. Os agradecemos el esfuerzo de representar la camiseta del Sporting de Gijón y el escudo”, expresó.

El acto lo cerró Joaquín Alonso, responsable de Relaciones Institucionales del Sporting, que apeló al orgullo de pertenencia y al crecimiento del proyecto. “Hay que sentirse con una fortaleza tremenda y orgullosos de lo que representáis”, afirmó ante los futbolistas y técnicos presentes. Alonso recordó que son 24 los equipos participantes y puso en valor “esa voluntad de seguir creciendo en un deporte maravilloso”.