El Sporting baja su tope salarial en 391.000 euros: el despido de Garitano y el fichaje de Borja Jiménez, claves

LaLiga hizo pública este martes la actualización oficial del límite salarial de los clubes de Primera y Segunda División. En esa clasificación, el Sporting de Gijón aparece con un límite de 11,101 millones de euros, frente a los 11,492 millones fijados el pasado verano, lo que supone una reducción de 391.000 euros tras la segunda revisión del curso. Con esa cifra, el conjunto rojiblanco ocupa la novena posición en la tabla económica de LaLiga Hypermotion. El ranking lo encabeza el CD Leganés, con 19,773 millones de euros, casi el doble que el Sporting. El equipo madrileño fue precisamente el último visitante en El Molinón el pasado lunes y lidera también la clasificación en capacidad de gasto dentro de la categoría. La variación registrada por el Sporting encuentra su principal explicación en el movimiento realizado en el banquillo durante el primer tramo de la temporada. El despido de Asier Garitano tras la octava jornada implicó asumir el pago de las cantidades correspondientes hasta la finalización del contrato, además de las variables recogidas en el mismo. A esa decisión se sumó la rescisión de otras tres personas de su cuerpo técnico. Más allá de las decisiones deportivas, el límite salarial también depende de otros baremos económicos. Entre ellos figuran la generación real de ingresos, la evolución del presupuesto, los resultados del ejercicio anterior y las previsiones financieras de la temporada en curso. En el caso del Sporting, el club proyecta cerrar el ejercicio con unas pérdidas de 3,9 millones de euros, un escenario que igualmente condiciona la capacidad de gasto reconocida por LaLiga.

El despido de Garitano y el fichaje de Borja Jiménez

Este tipo de indemnizaciones computan dentro del límite de coste de plantilla deportiva, al formar parte de la estructura salarial vinculada al primer equipo. Su impacto contable se refleja directamente en la revisión de marzo, reduciendo el margen autorizado por LaLiga. De forma paralela, el club apostó por la incorporación de Borja Jiménez como nuevo entrenador, con un estatus relevante dentro del proyecto deportivo, además de la contratación de su propio cuerpo técnico. El efecto combinado —liquidación del anterior equipo y llegada del nuevo— ha tenido incidencia directa en la configuración del tope salarial. En lo que respecta al mercado de invierno, la repercusión de esa estrecha variación fue más limitada. El Sporting cerró tres salidas —Jordi Caicedo, Jan Kenbo y Óscar Cortés— y realizó tres incorporaciones —Andrés Ferrari, Andrés Cuenca y Brian Oliván—.