El Sporting de Gijón decide prescindir de sus equipos de fútbol sala: las claves y la reunión en Mareo

El Sporting tiene decidido prescindir la próxima temporada de los tres equipos de categoría benjamín que compiten en su cantera. La decisión será comunicada este miércoles a los familiares de los jugadores afectados durante una reunión en las mismas instalaciones de Mareo. El pasado lunes, a través de la aplicación de uso interno que utiliza el club para estar en contacto con los canteranos y sus familiares, ya se informó a los conjuntos de categoría benjamín de este encuentro.

La situación no pilla por sorpresa a los equipos del Sporting de categoría benjamín. LA NUEVA ESPAÑA avanzó el pasado 22 de febrero que el club tenía sobre la mesa la posibilidad de prescindir de los tres equipos benjamines, junto al Sporting C, la próxima campaña. Una estrategia incluida dentro de una serie de cambios en los que se incluye prescindir de la figura del director de Mareo, ocupada actualmente por Felipe Vega-Arango, a quien se le ha ofrecido dirigir el proyecto deportivo del Área Internacional. Este último departamento se pretende potenciar la próxima campaña a través de un convenio con una firma norteamericana. La decisión de prescindir de los tres benjamines, como informó Killer Asturias y confirmó este periódico, es definitiva.

Noticias relacionadas

El Grupo Orlegi pretende optimizar recursos en las categorías inferiores del Sporting, manteniendo el mismo presupuesto, y mejorando un rendimiento que, desde la llegada del grupo mexicano nunca ha acabado de convencer a nivel deportivo. Actualmente son 16 los equipos de base, 13 masculinos y 3, los femeninos. Los cambios en la cantera implicarían dejar en 10 los conjuntos masculinos de la base si solo se prescinde de los tres benjamines.La cifra se quedaría en 9 si el Sporting C también se incluye en el recorte. La desaparición de los equipos benjamines supone que el club rojiblanco deje de tener presencia en el fútbol sala, donde la pasada campaña terminó proclamándose campeón de España, renunciando a uno de los primeros escalones del fútbol base.