La Asociación Anselmo López impulsa el blindaje urbanístico de El Molinón

La Asociación Anselmo López ha iniciado gestiones institucionales para que el estadio municipal El Molinón pase a formar parte del Catálogo Urbanístico de Gijón, con el objetivo de proteger su actual emplazamiento y garantizar la continuidad del recinto en su ubicación histórica.

El colectivo, en colaboración técnica con el geógrafo y experto en urbanismo David Alonso Medina, defiende que la medida permitiría “blindar” jurídicamente la sede del Real Sporting de Gijón frente a posibles operaciones futuras que planteen un traslado del estadio.

Según trasladan desde la asociación, la iniciativa busca que el futuro del campo rojiblanco no quede supeditado a decisiones de eventuales propietarios o inversores. La inclusión en el catálogo municipal supondría, a su juicio, un anclaje legal que reconozca el valor patrimonial de un recinto que forma parte de la identidad de la ciudad desde comienzos del siglo XX.

El planteamiento, subrayan, es compatible con futuras actuaciones de modernización. En este sentido, la propuesta contempla la posibilidad de acometer reformas, recrecidos de gradas u otras intervenciones sobre el equipamiento, siempre manteniendo la actividad deportiva en las actuales coordenadas.

La asociación también pone el acento en la seguridad jurídica que, entiende, aportaría la protección urbanística del entorno del estadio, al obligar a que cualquier desarrollo futuro respete el uso deportivo del espacio.

Próximos contactos

Como siguientes pasos, la entidad prevé abrir en los próximos días una ronda de reuniones con los grupos municipales y con los organismos competentes para formalizar la solicitud. El objetivo es recabar el mayor consenso posible en la sociedad gijonesa en torno a la protección de El Molinón como elemento patrimonial vinculado al sportinguismo.