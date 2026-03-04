Las claves de la rueda de prensa de Irarragorri: los planes con El Molinón, el benjamín, la Academia, el ascenso...

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports y del Sporting de Gijón, presentó este miércoles en las instalaciones de Mareo la nueva cafetería del Sporting, que se llama Mareo Sports Bar. Durante el acto atendió a los medios y abordó distintos asuntos relacionados con el club, la ciudad deportiva y el proyecto deportivo.

-Mareo Sports Bar y finalización de las obras en Mareo

— Muy buenas tardes a todos. A ver, más que una cafetería esto es Mareo Sports Bar, es otro concepto completamente a lo que había, que creo que viene a ser un punto de convivencia de muchas cosas para nuestra afición, para toda la gente que visita Mareo. Y para los que no lo visitan mucho me parece que van a tener que probarlo y venir a visitarlo mucho más, porque culmina todo el proceso de obras que hemos iniciado hace un poco más de 40 meses. Y creo que lleva a Mareo, después de 51 años de su fundación, a ese mismo nivel de excelencia que tuvo con aquellos visionarios. Hoy en esta modernidad del fútbol, del entretenimiento y de la necesidad de fortalecer a la institución en todas sus fuentes de ingresos.

-Residencia de Mareo y turismo deportivo

— Yo creo que un equipo de fútbol tiene enormes responsabilidades. La primera y la más importante es esa ilusión que la afición con esa fe deposita en la institución, y eso hay que regresarlo con mucha entrega, con mucha intensidad, con mucha responsabilidad dentro y fuera del campo. Y dentro del campo, como todos sabemos, goles son amores y triunfos son muchas emociones. Y eso es lo que tenemos que buscar conseguir durante cada minuto que estemos en el campo, en todas las divisiones de nuestro club... Pero también tenemos otra gran responsabilidad, que es coadyuvar en esta vocación económica de la ciudad, fortalecer las líneas de ingreso del club. Y Mareo tiene esa belleza natural, ese gran diseño, esa posición geográfica verdaderamente fantástica, que puede hacerlo en muchos sentidos. Entonces nuestros campamentos de verano ahora se están convirtiendo también en campamentos de primavera, y pudiera ser también en el invierno. Porque otra cosa que ha sucedido en particular en el norte de España, pero muy en particular en Asturias, es un cambio de clima, donde creo que nos acordamos mucho de los días malos de clima, pero son mucho más hermosos estos días maravillosos como los que hemos vivido últimamente. Y que se puede vivir la fantasía que genera Asturias en sus paisajes, en su alimentación, en la calidez de su gente, y en el deporte, y lo que significa particularmente Sporting, en muchos sentidos. Entonces hemos estado diseñando con Alianzas en Estados Unidos el cómo atraer a ese turismo, que no nada más viene con niños, niñas y jóvenes, sino que también vienen con sus padres de familia. Y todo eso suma a lo que la ciudad requiere de cara a su futuro, en términos de sus vocaciones, sus distintas vocaciones, particularmente con el turismo. Y pensar en el turismo deportivo creo que es una gran oportunidad

-Reestructuración de Mareo y fútbol base

— Yo creo que Mareo es un centro de formación, y esa es su vocación número uno y lo continuará siendo. Y por eso la parte del fútbol profesional está muy claro en dónde está construida, qué es lo que sucede allá adentro. Y tenemos que evolucionar y eficientar todas las estructuras que tenemos, y diferenciar lo que es el fútbol profesional, lo que es el fútbol base y lo que es el fútbol recreacional. Es en ese proyecto que está trabajando Pepe con todo el grupo de fútbol, y que entiendo que en algunos días estarán anunciando.

-Suprimir el benjamín

—Nosotros aquí no estamos para suprimir nada, estamos para maximizar todo. Pero maximizar quiere decir también ser más eficientes y mejorar en muchos sentidos. Entonces yo creo que hay mucho ruido, para variar, de gente que está mal informada, y si no es que también un poco mal intencionada, en términos de lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es siempre respetando la historia, la vocación de Mareo, la vocación del Sporting, la responsabilidad que tiene el Sporting no sólo con Gijón, sino con muchas ciudades que están aquí alrededor, y ese potencial también de captación. Yo creo que el fútbol evoluciona como todo lo demás evoluciona. Y lo que se está procurando hacer es tener esa gran diferenciación entre el fútbol profesional, el fútbol formativo, el fútbol base y el fútbol recreacional.

-¿Habrá la próxima temporada benjamines en Mareo?

— Seguramente sí, pero otra vez, yo no quisiera entrar a detalles, primero porque no me corresponde hablar de eso. Pero sí quisiera un poco aclarar que aquí estamos tratando de evolucionar, de hacerlo mejor por el Sporting, de hacerlo mejor por Mareo, lo mejor por la región, por la ciudad, por Gijón, por Asturias, por la historia, y por mejorar y separar lo que es fútbol profesional del fútbol base, del fútbol recreacional. Son tres cosas distintas, y creo que el tenerlas juntas no nos permite el poder llegar a la profundidad en cada una de las verticales como tenemos que llegar. Entonces hay mucho ruido, hay mucha gente hablando, no estamos todavía en un momento de anunciarlo, pero estamos a días de poder anunciarlo. Y hemos tenido los análisis y seguramente las reflexiones y las conversaciones para poder generar esas tres partes, esas tres verticales de una mejor manera. Entonces no es, otra vez, ni es suprimir. Por lo contrario, es hacer crecer todo lo que nos toca hacer con esa responsabilidad que tiene el fútbol de estar muy conectado a la sociedad.

-Situación deportiva del Sporting

— Yo creo que un equipo tiene muchas líneas de dónde se inspira y de dónde es. Tenemos una extraordinaria, excelente afición en todos los sentidos. Apasionada, leal, fiel, soñadora, creyente de su equipo. Sé que viviendo aquí uno se acostumbra a eso, pero me toca ver, además de otros equipos nuestros, me toca convivir y ver muchas aficiones en muchos lugares, y lo que hay aquí es extraordinario. La afición aquí no hay nada que pedirle, estamos para entregarle. Y creo que el nivel de excelencia tiene que venir de varias partes. Decía yo que nuestro sistema está basado en la de infraestructura. Hoy creo que en términos de Mareo podemos hablar de que tenemos infraestructura de primer mundo. Verdaderamente de primer mundo en todos los sentidos. Tiene que estar basada en la generación de estructura, y a eso me refiero gente, el liderazgo de nuestra gente, la vocación de nuestra gente, la intensidad y la excelencia con la que tenemos que actuar. Y ahí voy un poco más a esta parte de fuera de la cancha. Y después los procesos. Tenemos que enfocarnos en los procesos. Los procesos son más importantes que los resultados. Porque si te enfocas al proceso, en todo en la vida, pero el fútbol no es excepción, si tú te enfocas al proceso logras los grandes resultados. Y hoy, por supuesto, en términos de los resultados deportivos, no estamos donde quisiéramos estar. Pero creo que tenemos montado todo lo demás. Porque tenemos a una afición potente, poderosa, exigente, apasionada, y que, lo decía hace unos momentos, da el ejemplo con sus acciones, da el ejemplo con su cariño por el equipo. Y eso tenemos que transmitirlo fuera y dentro de la cancha. Después nosotros, fuera de la cancha, tenemos que hacer que eso se refleje dentro, generando las mejores condiciones para nuestros jugadores. Así que es todo un círculo que estamos trabajando. Sabemos que estamos en deuda con los resultados deportivos, pero donde creo que se ha podido construir mucho es en todo lo que está alrededor, para poder entonces sostener ese éxito deportivo.

-Proyecto de Anselmo López con El Molinón

— No sabía que se estaba pensando en mover El Molinón de su sitio. Lo que sí es un hecho es que El Molinón tiene muchos temas, y hace algunos años se otorgó una concesión de unos bajos, que son un gran negocio, esos sí son el mejor negocio de Gijón, y con eso, en teoría, se reconstruyó El Molinón. Pero esa concesión se otorga por 60 años, y ahora El Molinón necesita grandes reformas. Habrá que entender y pensar cómo se puede reformar El Molinón, para que siga teniendo su tradición, pero que también vaya hacia un lugar de modernidad y de seguridad. Entiendo que hay mesas de trabajo con la ciudad y con la gente de los bajos para encontrar dónde están las generaciones de ingresos, quién está ingresando qué, a quién se potencializa con esto, y cómo podemos tener un mejor Molinón para todos»

-Venta del Atlas

— A ver, en el caso de la venta de Atlas, lo hemos hecho público. Atlas ha sido un proyecto que nosotros sabíamos que tenía una temporalidad, que hemos tenido el orgullo y la responsabilidad de gestionarlo durante los últimos 7 años. Que rompió una brecha de sequía de campeonatos de 70 años, no con un campeonato, sino con un bicampeonato. Que hoy tiene una estructura fantástica, que tiene infraestructura de primer mundo en la parte de formación. Pero la academia es un lugar fantástico, y nosotros hemos hecho público hoy que tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar. Es un equipo que también tiene una gran afición. Estamos en el proceso con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado en distintas partes. Y sí, conozco muy bien a José Miguel Vejos, es un buen amigo, es un gran empresario, tiene también empresas por aquí en Asturias, y son una de las partes que están en el proceso. No estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie, y tenemos 3 o 4 grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano.

-Inversión en el Sporting

— Pues hemos invertido mucho en el Sporting. Nada más date cuenta de las pérdidas que hemos asumido y de los aumentos de capital que hemos tenido que realizar, y seguiremos invirtiendo. Y por supuesto que la venta de Atlas va a constituir a nivel grupo una reconformación de nuestras tropas, por decirlo así, y del enfoque que tenemos. Y eso también el compromiso que nosotros tenemos hacia Asturias y hacia Gijón y hacia el Sportingismo está reflejado con el movimiento de piezas que hemos generado, teniendo aquí a uno de los grandes líderes del grupo como Presidente Ejecutivo, que es José Riestra.

Futuro del proyecto deportivo

— Es que mira, yo creo que la gente cuando está pensando en el tercer escalón se le olvida que el que tiene que avanzar es el primero. Entonces a mí hablar de casos hipotéticos me parece como soñar en el aire. Lo que hoy tenemos es una posibilidad. Que es cierto, no está en nuestro control nada más el playoff. Pero creo que tenemos a los jugadores, creo que tenemos las instalaciones, por supuesto que creo que tenemos a la afición. Creo que tenemos la fortaleza para lograr más puntos de los que hemos obtenido en este porcentaje. Entonces hoy hay cuarenta y dos puntos por disputar y tenemos que buscar paso a paso cada uno de ellos. Bueno, está bien, creo que habrá una semana en la que nos preocuparemos por esos últimos tres, pero hoy nuestra cabeza tiene que estar en el momento presente, en lo que hacemos todos los días, y en ir a ganar de visita lo que no pudimos ganar de local. Y tenemos una visita importante -Andorra- y después ya tendremos la localía. Pero hoy tenemos que concentrarnos en esa visita. Hay que ir allá, a la nieve, por tres puntos.