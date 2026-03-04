"El Molinón no puede ser algo especulativo con lo que jugar": rostros y claves de la asociación Anselmo López para un símbolo del Sporting

La Asociación Anselmo López ha iniciado gestiones para que El Molinón pase a formar parte del Catálogo Urbanístico de Gijón, con el objetivo de proteger su actual emplazamiento y garantizar la continuidad del recinto en su ubicación histórica desde 1908. La misma que lo singulariza como el campo más antiguo del fútbol español "Creemos que no habrá nadie en Gijón que se oponga a preservar la ubicación del césped de El Molinón. Este campo forma parte de la historia del Sporting y no puede ser algo especulativo con lo que jugar", defiende Mario Carriles presidente de la asociación.

La Asociación Anselmo López, en colaboración con el geógrafo y experto en urbanismo David Alonso Medina, ya tiene en marcha los trámites para plasmar "en las próximas semanas" un proyecto sobre el que se apoyará su petición. "David Alonso es, además de sportinguista, una de las personas que más sabe sobre esta materia. El proyecto incluirá valoraciones tanto históricas como técnicas. Nuestro deseo es contar con la aprobación del equipo de gobierno", detalla Mario Carriles. El objetivo es que la medida permitiría "blindar" jurídicamente el campo del Sporting frente a posibles operaciones futuras que planteen un traslado del estadio.

"Nos empezamos a plantear tomar alguna medida cuando conocimos los planes iniciarles de Orlegi de cara a la reforma de El Molinón como sede del Mundial. Nos opusimos de pleno a que se moviera. A partir de ahí, buscamos fórmulas", añade el dirigente de un colectivo surgido en 2012 por iniciativa de un grupo de sportinguistas para la conservación, estudio y difusión de la historia del Sporting. "El futuro del campo no puede quedar supeditado a decisiones de eventuales propietarios o inversores", destaca.

Mario Carriles subraya que el planteamiento es compatible con futuras actuaciones de modernización. En este sentido, la propuesta contempla la posibilidad de acometer reformas, recrecidos de gradas u otras intervenciones sobre el equipamiento, siempre manteniendo el rectángulo de juego en su ubicación original. "El Molinón es también parte de esa tradición de que el Sporting pase de padres a hijos, de ese camino juntos al campo", apunta quien es uno de los fundadores y forma parte de los siete miembros de este colectivo.

Como siguientes pasos, la entidad prevé abrir en los próximos días una ronda de reuniones con los grupos municipales y con los organismos competentes para completar la formalización de la solicitud. El objetivo es recabar el mayor consenso posible en la sociedad gijonesa en torno a la protección de El Molinón como elemento patrimonial vinculado al sportinguismo.

Incluir El Molinón dentro del Catálogo Urbanístico de Gijón no es el único movimiento realizado en los últimos meses por la Asociación Anselmo López para preservar la historia del club. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el pasado junio pusieron en marcha la iniciativa de colocar una placa en la escalera 6 de la playa de San Lorenzo que la reconociera como el punto donde Anselmo López, fundador y primer presidente del Sporting, inició en Gijón la práctica del fútbol. "Lo hablamos con el Sporting para incluirlo dentro de los actos del 120 aniversario de la fundación del Sporting. Tras conversaciones con el Ayuntamiento, la previsión era que el pasado mes de enero pudiera inaugurarse. Estamos a la espera y volveremos a consultar con el deseo de que podamos verla lo antes posible", concluye Mario Carriles.