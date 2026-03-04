El Sporting explica a padres y clubes convenidos la supresión de los equipos benjamines: las claves de las reuniones

Los responsables de la cantera del Sporting de Gijón mantuvieron este miércoles dos reuniones para explicar los cambios previstos en la estructura del fútbol base en Mareo. Entre ellos la supresión de los tres equipos de categoría benjamín de cara a la próxima temporada, una idea que avanzó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. El primero de los encuentros se celebró con los padres y madres de los jugadores que actualmente forman parte de los tres equipos benjamines de Mareo. En la reunión participaron responsables del área formativa del club como Israel Villaseñor, René Centón, Jaime Cuesta y Emilio Gutiérrez, que trasladaron a las familias el nuevo planteamiento. La reunión se desarrolló en un ambiente distendido y sirvió para explicar los motivos que han llevado al club a replantear la presencia de equipos en la categoría benjamín. Desde la dirección de la cantera se insistió en que la decisión no responde a una cuestión de ahorro económico ni supone un paso atrás en la apuesta por el fútbol formativo.

Los responsables del club defendieron que el nuevo modelo busca reorganizar las primeras etapas de formación para mejorar el desarrollo de los jugadores y reforzar la relación con los clubes del entorno. En ese sentido, el Sporting pretende delegar una parte del trabajo inicial en los clubes convenidos, manteniendo un seguimiento individualizado de los futbolistas y reforzando la red de captación para detectar talento en edades tempranas.

La idea trasladada a las familias pasa por que los jugadores continúen compitiendo en sus clubes de referencia en la categoría benjamín, donde, según explicó el club, pueden encontrar un contexto competitivo más adecuado para su desarrollo. Desde Mareo se realizará un seguimiento de esos futbolistas, con el objetivo de que aquellos que destaquen puedan incorporarse posteriormente a la estructura rojiblanca a partir de la categoría alevín.

Dentro de este planteamiento, el Sporting pretende reforzar el trabajo de su área de captación y aumentar la presencia de técnicos y ojeadores en el seguimiento de los equipos convenidos. El club también prevé trasladar parte de los recursos a mejorar la estructura técnica del fútbol base, con más profesionales y herramientas destinadas al desarrollo de los jugadores. La reorganización responde además a la voluntad de evolucionar hacia un modelo más selectivo y especializado en las categorías inferiores. Desde el club se entiende que una estructura más reducida permite dedicar más tiempo, tecnificación y seguimiento individual a cada jugador dentro de Mareo.

Los responsables del área formativa también explicaron a las familias que el contexto demográfico de Asturias y la reducción del número de jugadores en determinadas generaciones ha llevado al club a replantear el tamaño de algunas estructuras del fútbol base. El objetivo, según se trasladó, es ajustar la base a esa realidad y elevar el nivel competitivo interno de la cantera.Asimismo, se señaló que un uso más racional de las instalaciones de Mareo permitirá mejorar las condiciones de entrenamiento de los equipos que trabajan diariamente en la ciudad deportiva.

Reunión con la Asociación de Fútbol Base de Gijón

Noticias relacionadas

Tras ese primer encuentro con las familias, los responsables de la cantera mantuvieron una segunda reunión con representantes de la Asociación del Fútbol Base Gijonés y con responsables de varios clubes convenidos. En ese encuentro se expusieron las líneas generales del nuevo planteamiento del Sporting para las categorías inferiores.Desde el club se trasladó a los responsables del fútbol base gijonés que la supresión de los equipos benjamines no implica renunciar al modelo de cantera del Sporting, sino reorganizar las primeras etapas formativas para reforzar la colaboración con los clubes del entorno y mejorar los procesos de captación y seguimiento del talento. Además, tanto a los clubes convenidos como a los padres y madres se les comunicó que el Sporting mantendrá su presencia en esas edades a través de la Escuela de Fútbol de Mareo, que seguirá funcionando como uno de los primeros espacios de contacto de los niños con el entorno del club.