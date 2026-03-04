El Sporting de Gijón recupera La Marruca, el proyecto estrella de la familia Fernández para expandir los horizontes de Mareo

El Sporting de Gijón recuperará La Marruca, la gran finca anexa a Mareo que la anterior propiedad del club, la familia Fernández, adquirió como su proyecto estrella poco antes de vender la entidad al Grupo Orlegi. Alejandro Iraragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports y del Sporting de Gijón, anunció este miércoles la intención de activar este espacio durante la presentación del Mareo Sports Bar, la nueva cafetería de la ciudad deportiva que pone fin a las reformas integrales realizadas en las instalaciones rojiblancas.El dirigente mexicano protagonizó un acto en el que proyectó un discurso ambicioso sobre el desarrollo de Mareo y el futuro del club. En ese contexto, Iraragorri avanzó que el Grupo Orlegi pretende recuperar los usos de La Marruca, una extensa finca ( más de147.000 metros) situada junto a la ciudad deportiva que hasta ahora nunca ha tenido actividad. "Tenemos grandes planes", anunció.

La parcela fue adquirida por la familia Fernández por unos 2,2 millones de euros y estaba llamada a convertirse en uno de los grandes proyectos de crecimiento del club. Su compra se produjo bajo el paraguas de los recursos obtenidos por el Sporting tras la entrada del fondo CVC en el fútbol español, dentro de un plan de expansión que incluía la ampliación de Mareo y el desarrollo de nuevas infraestructuras.Sin embargo, el proyecto nunca llegó a ponerse en marcha. La compra de La Marruca se produjo pocos meses antes de la venta del club al Grupo Orlegi, una operación que cerró la etapa de la familia Fernández al frente de la entidad y dejó aquella iniciativa sin desarrollar.

Tres años y medio después de la llegada de la propiedad mexicana, el Sporting pretende ahora recuperar ese espacio y volver a situarlo dentro de los planes de crecimiento vinculados a Mareo. Este movimiento se produce además en un momento en el que el Grupo Orlegi está reforzando el Área Internacional del club como una de las vías para ampliar su modelo de negocio y generar nuevas fuentes de ingresos. La propiedad rojiblanca trabaja en distintos programas que buscan atraer a jóvenes futbolistas extranjeros interesados en vivir una experiencia formativa y deportiva en Gijón y en Asturias. A través de estas iniciativas, los participantes podrán entrenar en Mareo y convivir en el entorno del Sporting mientras conocen el territorio y su cultura deportiva. El proyecto está vinculado a la Academia Internacional del club y se desarrolla en colaboración con una entidad formativa estadounidense que opera a gran escala.

Los jóvenes que participen en estos programas podrán alojarse en la residencia de Mareo, en las plazas destinadas a la Academia Internacional, y también en las cabañas del complejo, con distintos turnos diseñados para dar cabida a este tipo de estancias. El objetivo del club es aprovechar el potencial de sus instalaciones y del entorno para desarrollar una fórmula de turismo deportivo que permita atraer talento internacional y generar actividad económica alrededor del Sporting.En ese contexto, la recuperación de La Marruca vuelve a situar sobre la mesa una finca de gran dimensión situada junto a la ciudad deportiva y que podría ampliar las posibilidades de uso del complejo de Mareo en el futuro.Este tipo de iniciativas se enmarca dentro del objetivo del Sporting de reforzar su área de negocio y abrir nuevas vías de ingresos más allá del rendimiento deportivo. El club rojiblanco ha potenciado esta estructura en los últimos meses con la llegada de David Guerra como vicepresidente ejecutivo, dentro de un proceso orientado a fortalecer el modelo económico de la entidad.

Noticias relacionadas

En ese escenario, proyectos vinculados al área internacional y a la captación de jóvenes futbolistas extranjeros forman parte de una estrategia que busca generar nuevas líneas de actividad alrededor de Mareo y del propio club. La intención es que estas iniciativas contribuyan también a compensar las pérdidas que proyecta el Sporting de Gijón, que rondan los cuatro millones de euros anuales, y a sostener la estructura del club.