Unipes tilda la decisión de eliminar los benjamines del Sporting como "error histórico cuyas consecuencias se pagarán durante muchos años en el futuro"

Unipes, uno de los colectivos más importantes de aficionados del Sporting de Gijón, ha mostrado su rechazo a la decisión del club de prescindir de los tres equipos de categoría benjamín de Mareo a partir de la próxima temporada. La federación de peñas considera que la medida supone un golpe a uno de los pilares históricos de la entidad rojiblanca: su cantera. A través de un comunicado, Unipes expresa su “rechazo frontal” a la decisión y advierte de que la supresión de estos equipos supone “un intento más de socavar uno de los valores fundamentales del club”. El colectivo de peñas recuerda que el Sporting “es su gente, su afición y su cantera”, y subraya que los equipos situados en la base del fútbol formativo cumplen una función clave como primer contacto de muchos niños con el club y sus valores.

Unipes considera además que medidas de este tipo pueden poner en riesgo la base social del Sporting desde edades muy tempranas y abrir la puerta a que jóvenes futbolistas acaben recalando en otros clubes de la región, dificultando su posible regreso a Mareo en el futuro. Unipes también cuestiona el criterio deportivo de la decisión, recordando que el equipo benjamín del Sporting se proclamó recientemente campeón de España de la categoría. Por todo ello, el colectivo advierte de que, si finalmente se lleva a cabo la supresión de estos equipos, podría tratarse de “un error histórico e irremediable” cuyas consecuencias, según señala, se pagarían durante muchos años en el futuro.