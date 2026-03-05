Otra defensa por hacer: la baja de Pablo Vázquez obliga al Sporting de Gijón a cambiar de nuevo la zaga en Andorra
Borja Jiménez tiene en mente recuperar a Diego Sánchez como central y a Oliván como lateral para paliar la ausencia del zaguero valenciano por sanción
Borja Jiménez se verá obligado este domingo en el Estadi Nacional a cimentar su defensa, una línea altamente inestable esta temporada y expuesta a permanentes movimientos. La baja de Pablo Vázquez —sancionado— obliga al entrenador abulense a forjar de nuevo una red en la retaguardia justo cuando el equipo había completado una de sus mejores actuaciones defensivas en El Molinón, al dejar seco al CD Leganés (seis disparos, pero ninguno sobre la portería de Rubén Yáñez). La ausencia de Vázquez —que se suma a la de Andrés Cuenca, al que todavía le faltan dos semanas— es especialmente sensible para el técnico. El central valenciano, que tuvo momentos de sombras, se ha convertido en un jugador crucial para el entrenador y en una pieza importante también en la estrategia ofensiva, capaz de marcar tres goles.
Ante el club pepinero, Borja Jiménez recuperó para el lateral izquierdo a Diego Sánchez, convertido ya en centenario con el Sporting,y que ahora apunta a regresar al centro de la zaga para acompañar a Curbelo, un fijo para el técnico siempre que ha estado a su disposición. La permuta devolvería a Brian Oliván al lateral izquierdo en Andorra. El catalán se encuentra plenamente recuperado de unas molestias musculares y apunta a regresar al once tras quedarse sorprendentemente fuera del encuentro ante el conjunto madrileño. En los planes del cuerpo técnico está volver a cimentar la zaga con la pareja formada por Curbelo y Diego Sánchez. En el cuerpo técnico existe ahora una mayor confianza en el papel de Diego Sánchez en el centro de la zaga, por su capacidad para corregir y correr con velocidad a la espalda de la defensa, que en el de Perrin, que se ha convertido en la última opción para la zaga.
Perrin, firmado por la comisión deportiva de Orlegi Sports el pasado verano, ha perdido empuje en las últimas semanas tras ser indiscutible con Garitano. En el ocaso del mercado de enero, el entorno del zaguero francés llegó incluso a hacer algún movimiento para valorar una salida del club rojiblanco, siempre en forma de cesión —sobre todo cuando se supo del fichaje de Cuenca—, aunque finalmente esa opción no terminó de avanzar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad