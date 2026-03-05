Otra defensa por hacer: la baja de Pablo Vázquez obliga al Sporting de Gijón a cambiar de nuevo la zaga en Andorra

Borja Jiménez se verá obligado este domingo en el Estadi Nacional a cimentar su defensa, una línea altamente inestable esta temporada y expuesta a permanentes movimientos. La baja de Pablo Vázquez —sancionado— obliga al entrenador abulense a forjar de nuevo una red en la retaguardia justo cuando el equipo había completado una de sus mejores actuaciones defensivas en El Molinón, al dejar seco al CD Leganés (seis disparos, pero ninguno sobre la portería de Rubén Yáñez). La ausencia de Vázquez —que se suma a la de Andrés Cuenca, al que todavía le faltan dos semanas— es especialmente sensible para el técnico. El central valenciano, que tuvo momentos de sombras, se ha convertido en un jugador crucial para el entrenador y en una pieza importante también en la estrategia ofensiva, capaz de marcar tres goles.

Ante el club pepinero, Borja Jiménez recuperó para el lateral izquierdo a Diego Sánchez, convertido ya en centenario con el Sporting,y que ahora apunta a regresar al centro de la zaga para acompañar a Curbelo, un fijo para el técnico siempre que ha estado a su disposición. La permuta devolvería a Brian Oliván al lateral izquierdo en Andorra. El catalán se encuentra plenamente recuperado de unas molestias musculares y apunta a regresar al once tras quedarse sorprendentemente fuera del encuentro ante el conjunto madrileño. En los planes del cuerpo técnico está volver a cimentar la zaga con la pareja formada por Curbelo y Diego Sánchez. En el cuerpo técnico existe ahora una mayor confianza en el papel de Diego Sánchez en el centro de la zaga, por su capacidad para corregir y correr con velocidad a la espalda de la defensa, que en el de Perrin, que se ha convertido en la última opción para la zaga.

Perrin, firmado por la comisión deportiva de Orlegi Sports el pasado verano, ha perdido empuje en las últimas semanas tras ser indiscutible con Garitano. En el ocaso del mercado de enero, el entorno del zaguero francés llegó incluso a hacer algún movimiento para valorar una salida del club rojiblanco, siempre en forma de cesión —sobre todo cuando se supo del fichaje de Cuenca—, aunque finalmente esa opción no terminó de avanzar.